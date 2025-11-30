Η αντικατάσταση του παλαιού ροζ διπλώματος οδήγησης γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, βάζοντας τέλος στα έντυπα διπλώματα που κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες. Η διαδικασία είναι απλή, με κόστος 30 ευρώ, και μπορεί να ολοκληρωθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η προθεσμία για την πλήρη κατάργηση του παλαιού τύπου διπλώματος έχει οριστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2033. Από τότε και έπειτα, όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν το νέο δίπλωμα τύπου κάρτας. Για ορισμένες κατηγορίες οδηγών, όπως όσοι έχουν ηλικία άνω των 65 ετών, η ανανέωση μπορεί να χρειαστεί νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το ροζ έντυπο δίπλωμα ισχύει μόνο εντός Ελλάδας και δεν αναγνωρίζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, το νέο δίπλωμα τύπου κάρτας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, περιλαμβάνει στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες και ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας για την αποτροπή πλαστογράφησης.

Η διαδικασία μέσω gov.gr

Η αντικατάσταση του ροζ διπλώματος πραγματοποιείται μέσω της ενότητας «Άδειες Οδήγησης» στο gov.gr. Ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς TaxisNet και ακολουθεί τα εξής βήματα:

Έναρξη της αίτησης και συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων.

Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και αποδοχή των όρων.

Ανέβασμα φωτογραφίας και υπογραφής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου αξίας 30 ευρώ.

Επιλογή τρόπου παραλαβής – είτε ταχυδρομικά είτε από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών.

Η ίδια διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω ΚΕΠ ή των Διευθύνσεων Μεταφορών, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτούνται ΑΦΜ, IBAN, αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση κατοικίας. Μετά την υποβολή, ο πολίτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την έκδοση και παραλαβή του νέου διπλώματος.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη πλατφόρμα του gov.gr.