Τα χάρτινα διπλώματα οδήγησης οδεύουν προς οριστική κατάργηση, καθώς οι οδηγοί που τα διατηρούν στην κατοχή τους υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν.

Όσοι οδηγοί συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και εξακολουθούν να διαθέτουν το παλιό, χάρτινο δίπλωμα, οφείλουν να το παραδώσουν και να προμηθευτούν τη νέα άδεια οδήγησης σε μορφή κάρτας. Αν λοιπόν έχετε συμπληρώσει τα 65 έτη μέσα στο 2025 και εξακολουθείτε να κατέχετε χάρτινο δίπλωμα, πρέπει να το αντικαταστήσετε άμεσα.

Για την ανανέωση της άδειας ικανότητας οδήγησης απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από παθολόγο και οφθαλμίατρο. Μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους, η ανανέωση γίνεται κάθε τρία χρόνια.

Από τα 80 και έπειτα, η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια και περιλαμβάνει εξετάσεις από παθολόγο, οφθαλμίατρο, ωτορινολαρυγγολόγο και νευρολόγο ή ψυχίατρο.

Ποιοι άλλοι υποχρεούνται σε αντικατάσταση

Το παλιό, χάρτινο δίπλωμα θα αντικαταστήσουν επίσης όσοι επιθυμούν να προσθέσουν νέα κατηγορία οδήγησης. Για παράδειγμα, ένας κάτοχος άδειας για αυτοκίνητο που αποκτά και άδεια για μοτοσικλέτα, παραδίδει το παλιό δίπλωμα και λαμβάνει νέο, στο οποίο αναγράφονται όλες οι κατηγορίες οχημάτων που μπορεί να οδηγεί.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα παλιά διπλώματα –ανεξαρτήτως κατηγορίας, κατάστασης ή ημερομηνίας έκδοσης– πρέπει να αντικατασταθούν έως τις 19 Ιανουαρίου 2033. Τα χάρτινα διπλώματα παρουσιάζουν μειονεκτήματα σε σχέση με τις πλαστικοποιημένες κάρτες, όπως η απουσία λατινικών χαρακτήρων, που δυσχεραίνει την αναγνώριση και τη διασταύρωση στοιχείων από τις αρχές άλλων χωρών.

Επιπλέον, τα παλιά έγγραφα φθείρονται πιο εύκολα και δεν παρέχουν την ασφάλεια των νέου τύπου καρτών, οι οποίες είναι πιο δύσκολο να πλαστογραφηθούν. Η διαδικασία ανανέωσης ή αντικατάστασης πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr.