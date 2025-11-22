Μια μεσογειακή χώρα – και αντιστοίχως οι οδηγοί τους – σίγουρα δεν έχουν την ίδια εξοικείωση που έχουν οι οδηγοί των βόρειων χωρών με τους χιονισμένους δρόμους. Σαφώς, το χιόνι και πολύ περισσότερο οι παγωμένοι δρόμοι δημιουργούν κάθε χρόνο ένα άγνωστο πεδίο για τους οδηγούς, που επισκέπτονται ιδιαίτερα την περίοδο των χειμερινών διακοπών τους δημοφιλείς προορισμούς ή ακόμη και τον τόπο καταγωγής τους σε ορεινές περιοχές. Το πρώτο βασικό στοιχείο που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι η έννοια της πρόσφυσης των ελαστικών, όπου στο χιόνι μειώνεται σημαντικά και στον πάγο το κράτημα των ελαστικών είναι μηδενικό. Οπότε, πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε διαδρομή, θα πρέπει να γνωρίζουμε μερικές βασικές αρχές για την ασφαλή οδήγηση στις δύσκολες – και πολλές φορές πρωτόγνωρες – συνθήκες.
Η οδήγηση στη βροχή απαιτεί προσεκτική χρήση όλων των κύριων σημείων ελέγχου, τιμόνι, συμπλέκτη, φρένα και γκάζι.
Απόσταση ασφαλείας: Αν στη βροχή οι ειδικοί αναφέρουν ότι η απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα θα πρέπει να διπλασιάζεται – σε σχέση με το στεγνό δρόμο – τότε στο χιόνι, ο οδηγός θα πρέπει τετραπλασιάζει τη συγκεκριμένη απόσταση.
Τις μέρες με κακοκαιρία για την Οδική ασφάλεια των οδηγών είναι σημαντικά τα εξής:
- Μειώνουμε ταχύτητα και διατηρούμε μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας.
- Αποφεύγουμε τις λακκούβες με νερά, τα ρυάκια.
- Μειώνουμε ταχύτητα ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε ισχυρούς ανέμους.
- Δεν επιχειρούμε να διασχίσουμε χείμαρρους.
- Διοχετεύουμε παγωμένο αέρα στα τζάμια για να μη θολώνουν.
- Σε ομίχλη ανάβουμε τα ειδικά φώτα και ακολουθούμε τη δεξιά διαγράμμιση.
- Αν τα καιρικά φαινόμενα είναι ακραία, αποφεύγουμε να ξεκινήσουμε ή σταματάμε κάπου με ασφάλεια ωσότου κοπάσουν.
- Φροντίζουμε να έχουμε ελαστικά σε καλή κατάσταση, υαλοκαθαριστήρες, σύστημα θέρμανσης και όλες τις λάμπες φώτων σε λειτουργία.
- Έχουμε σύστημα επιπλέον πρόσφυσης (χιονοκουβέρτες, αλυσίδες) στο όχημα.
- Αν εκτάκτως σταματήσουμε σε μη προβλεπόμενο σημείο, χρησιμοποιούμε προειδοποιητικό τρίγωνο και ανακλαστικό γιλέκο.
- Κόβουμε ταχύτητα για να διευκολύνουμε τα αδέσποτα ή άγρια ζώα που μπορεί να είναι εξαντλημένα, πεινασμένα, ξεπαγιασμένα.