Μια μεσογειακή χώρα – και αντιστοίχως οι οδηγοί τους – σίγουρα δεν έχουν την ίδια εξοικείωση που έχουν οι οδηγοί των βόρειων χωρών με τους χιονισμένους δρόμους. Σαφώς, το χιόνι και πολύ περισσότερο οι παγωμένοι δρόμοι δημιουργούν κάθε χρόνο ένα άγνωστο πεδίο για τους οδηγούς, που επισκέπτονται ιδιαίτερα την περίοδο των χειμερινών διακοπών τους δημοφιλείς προορισμούς ή ακόμη και τον τόπο καταγωγής τους σε ορεινές περιοχές. Το πρώτο βασικό στοιχείο που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι η έννοια της πρόσφυσης των ελαστικών, όπου στο χιόνι μειώνεται σημαντικά και στον πάγο το κράτημα των ελαστικών είναι μηδενικό. Οπότε, πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε διαδρομή, θα πρέπει να γνωρίζουμε μερικές βασικές αρχές για την ασφαλή οδήγηση στις δύσκολες – και πολλές φορές πρωτόγνωρες – συνθήκες.

Η οδήγηση στη βροχή απαιτεί προσεκτική χρήση όλων των κύριων σημείων ελέγχου, τιμόνι, συμπλέκτη, φρένα και γκάζι.

Απόσταση ασφαλείας: Αν στη βροχή οι ειδικοί αναφέρουν ότι η απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα θα πρέπει να διπλασιάζεται – σε σχέση με το στεγνό δρόμο – τότε στο χιόνι, ο οδηγός θα πρέπει τετραπλασιάζει τη συγκεκριμένη απόσταση.

Τις μέρες με κακοκαιρία για την Οδική ασφάλεια των οδηγών είναι σημαντικά τα εξής: