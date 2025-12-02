Σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι ακόλουθοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο εντόπισαν μια εντυπωσιακή αλλαγή στο Instagram του.

Ο Γιάννης διέγραψε σχεδόν όλες τις αναρτήσεις που αφορούσαν τους Μπακς και άφησε μόνο δύο! Μία με το πρωτάθλημα του 2021 και μία όπου κρατά δύο τρόπαια.

Κράτησε επίσης το στιγμιότυπο με το φιλί της μητέρας του στο Eurobasket της Λετονίας, μία ανάρτηση με τη σύζυγό του Μαράια, μερικές οικογενειακές εικόνες και κάποιες διαφημιστικές συνεργασίες.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ αντέδρασαν αμέσως και άρχισαν να εξετάζουν την υπόθεση.

Θύμισαν τις φήμες περί αποχώρησης από τους Μιλγουόκι Μπακς, τις ανέλυσαν ξανά και τις συνέδεσαν με την κίνηση του Γιάννη.

Η χρονική συγκυρία μεγάλωσε την ίντριγκα, επειδή οι Μπακς λίγες ώρες πριν είχαν χάσει από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Η ομάδα αυτή τη στιγμή καταγράφει 9 νίκες σε 22 αγώνες, μένει στην 11η θέση της Ανατολής και χρειάζεται μεγάλη βελτίωση για να διεκδικήσει θέση στα playoffs.

Η USA Todayδημοσίευσε άρθρο με τίτλο που διερευνά «ανοιχτά» το ενδεχόμενο αποχώρησης του Γιάννη και ζητά από το κοινό να αξιολογήσει την κίνησή του στα social media ως πιθανό υπαινιγμό.

Ο Γιάννης τροποποίησε και το προφίλ του στην πλατφόρμα X. Περιόρισε τις αναρτήσεις του σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι 3,3 εκατομμύρια ακόλουθοί του μπορούν να ολοκληρώσουν το «σκρολάρισμα» μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.