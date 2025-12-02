Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τα όπλα, με στόχο την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οπλοκατοχή, τη μεταφορά και τη διάθεση όπλων και εκρηκτικών. Η ρύθμιση, όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Κρήτη, έρχεται σε συνέχεια της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια Ηρακλείου και αντιμετωπίζει και το φαινόμενο των «μπαλοθιών».

Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και άλλες διατάξεις» και φέρει τις υπογραφές των υπουργών Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι προτεινόμενες διατάξεις στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή της νομοθεσίας που αφορά όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες και μηχανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα κοινωνικά και εγκληματολογικά δεδομένα.

Αυστηρότερες ρυθμίσεις για οπλοκατοχή και χρήση

Η τροπολογία ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την παράνομη κατοχή όπλων για θήρα, τη μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών, καθώς και την οπλοχρησία. Οι διατάξεις καθίστανται αυστηρότερες, ενώ διευρύνονται οι περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως διακεκριμένες παραβάσεις.

Προβλέπεται επίσης η επιβολή προληπτικών ή αποτρεπτικών μέτρων για την αποτροπή κινδύνου σε περιπτώσεις φιλονικιών μεταξύ προσώπων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως οικογενειακοί ή πολιτιστικοί δεσμοί. Ο εισαγγελέας, κατόπιν έκθεσης της Αστυνομίας, μπορεί να διατάξει την παράδοση νόμιμων όπλων ή την επιβολή περιοριστικών μέτρων.

Τα μέτρα αυτά έχουν διάρκεια έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης ή τροποποίησης, ανάλογα με τη γνωμοδότηση των αρχών. Παράλληλα, απαγορεύεται η παρακίνηση άλλων σε παράνομη προμήθεια ή χρήση πυροβόλων όπλων, καθώς και η διαφήμιση τέτοιων ενεργειών.

Κίνητρα για οικειοθελή παράδοση και αυστηρές ποινές

Η τροπολογία προβλέπει άρση του τιμωρητού για όσους παραδώσουν οικειοθελώς τα όπλα τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Όπως επισημαίνεται, η παράνομη χρήση όπλων υπονομεύει τη δημόσια ασφάλεια και εντείνει τα φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας.

Η αυστηροποίηση των ποινών αποσκοπεί στην αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών και στον περιορισμό της κυκλοφορίας όπλων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι ποινές φυλάκισης και τα χρηματικά πρόστιμα αυξάνονται σημαντικά για όλες τις σχετικές παραβάσεις.

Ενδεικτικά, όποιος δεν ανανεώσει έγκαιρα την άδεια κυνηγετικού όπλου θα καταβάλλει πρόστιμο έως και δέκα φορές υψηλότερο, ενώ όσοι παραδώσουν οικειοθελώς παράνομα όπλα απαλλάσσονται από ποινική ευθύνη.

Αυστηρές κυρώσεις για οπλοκατοχή σε δημόσιους χώρους

Για την παράνομη οπλοκατοχή σε στρατόπεδα, αστυνομικές υπηρεσίες, σχολεία, χώρους λατρείας, εκδηλώσεις, αεροδρόμια ή μέσα μεταφοράς, προβλέπεται κάθειρξη έως οκτώ ετών και πρόστιμο από 20.000 έως 100.000 ευρώ, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

Επιπλέον, οι άσκοποι πυροβολισμοί και η παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών απαγορεύονται αυστηρά και τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματικά πρόστιμα από 2.000 έως 50.000 ευρώ.

Οι υπεύθυνοι καταστημάτων ή διοργανωτές εκδηλώσεων που δεν ειδοποιούν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση άσκοπων πυροβολισμών, τιμωρούνται με φυλάκιση έως δύο ετών και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Ποινές για παρακίνηση και χρήση μέσω διαδικτύου

Η παρακίνηση σε παράνομη προμήθεια ή χρήση πυροβόλων όπλων επισύρει ποινή φυλάκισης έως δύο ετών και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Αν η πράξη απευθύνεται σε ανήλικο, η ποινή αυξάνεται σε τουλάχιστον δύο έτη και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ.

Σε περιπτώσεις που οι πράξεις τελούνται μέσω διαδικτύου ή με σκοπό το κέρδος, προβλέπονται επιβαρυντικές περιστάσεις και ποινές κάθειρξης έως οκτώ ετών, με πρόστιμα από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Ειδικές προβλέψεις για πυροβόλα όπλα

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, οι αυστηρές ποινές αφορούν πλέον όχι μόνο τα πολεμικά τουφέκια, αλλά και τα πιστόλια και περίστροφα. Για την παράνομη κατοχή ή μεταφορά πολεμικού τυφεκίου, πολυβόλου, χειροβομβίδας ή άλλου βαρέος όπλου, προβλέπεται κάθειρξη και χρηματική ποινή από 30.000 έως 150.000 ευρώ.