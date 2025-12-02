Η 35η τελετή απονομής των Βραβείων Γκόθαμ αποτέλεσε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, με το επικό έργο δράσης του Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another» να κερδίζει το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας.

Η ταινία του Άντερσον ήταν υποψήφια σε έξι κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της στη φετινή κινηματογραφική σεζόν. Το έργο διακρίθηκε για τη σκηνοθετική του αρτιότητα και τη θεματική του ένταση, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών.

Ο Ιρανός δημιουργός Τζαφάρ Παναχί αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, κατακτώντας τρία σημαντικά βραβεία: Διεθνούς Μεγάλου Μήκους Ταινίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Σκηνοθεσίας για το πολυβραβευμένο έργο του «It Was Just an Accident», που είχε ήδη ξεχωρίσει στο Φεστιβάλ των Καννών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Cipriani Wall Street, υπό τη διοργάνωση του Ινστιτούτου Κινηματογράφου και Μέσων Γκόθαμ (Gotham Film & Media Institute). Όπως σημειώθηκε, είναι η τρίτη χρονιά που ο οργανισμός έχει καταργήσει το όριο προϋπολογισμού για τις υποψήφιες ταινίες, το οποίο παλαιότερα δεν μπορούσε να υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Variety, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η βράβευση του αυτοδιανεμημένου ντοκιμαντέρ «My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow» της Τζούλια Λόκτεβ, καθώς και η διάκριση της ταινίας «Pillion» της A24 για το Διασκευασμένο Σενάριο του Χάρι Λάιτον.

Οι νικητές της 35ης τελετής απονομής των Βραβείων Γκόθαμ

Καλύτερη Ταινία: “One Battle After Another” (Warner Bros. Pictures) — Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, Adam Somner, παραγωγοί

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: “It Was Just an Accident” (Neon) — Philippe Martin, Jafar Panahi, παραγωγοί

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: “My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow” (self-distributed) — σκηνοθεσία και παραγωγή Julia Loktev

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Jafar Panahi, “It Was Just an Accident” (Neon)

Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης: Akinola Davies Jr., “My Father’s Shadow” (Mubi)

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: “It Was Just an Accident” (Neon) — σενάριο Jafar Panahi

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: “Pillion” (A24) — σενάριο Harry Lighton

Πρωταγωνιστική Ερμηνεία: Sopé Dìrísù, “My Father’s Shadow” (Mubi)

Υποστηρικτική Ερμηνεία: Wunmi Mosaku, “Sinners” (Warner Bros. Pictures)

Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός: Abou Sangaré, “Souleymane’s Story” (Kino Lorber)