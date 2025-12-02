Ένα μεγάλο δέντρο κατέρρευσε μέσα σε παιδική χαρά στο Χαϊδάρι, τη στιγμή που στο σημείο βρίσκονταν μια γιαγιά με το εγγόνι της, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στην οδό Πλαταιών, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το δέντρο, το οποίο ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, ξεριζώθηκε αιφνιδιαστικά και ο κορμός του κατέληξε πάνω στη σιδερένια περίφραξη της παιδικής χαράς, την οποία διέλυσε.

Τα κλαδιά του εκτείνονταν σε όλο το μήκος του χώρου, φτάνοντας μέχρι την απέναντι πλευρά, όπου έπαιζε το μικρό παιδί με τη γιαγιά του, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.