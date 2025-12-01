Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Καλάνδρα Χαλκιδικής, όπου ένας άνδρας 79 ετών έχασε τη ζωή του αφού καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτόμησης στην περιοχή του Ποσειδίου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι. Για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου, που είχε χάσει τις αισθήσεις του, επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της αστυνομίας.

Μετά τον απεγκλωβισμό, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 79χρονο στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας δεν φαίνεται να ήταν επαγγελματίας υλοτόμος, αλλά να επιχείρησε να κόψει ξύλα για προσωπική χρήση.

Στο σημείο βρέθηκαν και εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, οι οποίοι συνέδραμαν τις αρχές στη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.