Οκτώ μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή επέβαλε το Β. Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στην ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκα, η οποία κρίθηκε ενοχή για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος γαι άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα. Το δικαστήριο αναγνώρισε στην κατηγορούμενη, η οποία δεν ήταν παρούσα και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του σημείωσε πως η ηθοποιός πέρα από την ήπια μέθη, είχε υπερβεί και το όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα και εισηγήθηκε την ενοχή για την κατηγορούμενη.

«Όλες οι παραβάσεις τις κ. Ματσούκα είναι διοικητικές παραβάσεις που έχουν πληρωθεί. Της έχουν αφαιρεθεί πινακίδες και δίπλωμα. Δεν έχει βρεθεί να κάνει κόντρες ούτε έχει καταγραφεί να θέτει κάποιον σε κίνδυνο», είπε στη σχετική τοποθέτησή του στο δικαστήριο ο συνήγορος της ηθοποιού Αλέξης Στεφανάκης. «Να μην της αποδοεί το αδίκημα της οδήγησης χωρίς άδεια, καθώς αυτή (η άδεια) βρίσκονταν στη τροχαία», είπε ακόμη ο. συνήγορος της ηθοποιού διευκρινίζοντας πως η εντολέας του είχε ήδη πληρώσει το σχετικό προστιμο και ετοιμάζονταν να πάρει το δίπλωμα της πίσω.