Ένα 24ωρο μετά την εμφάνισή της στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της λαμπερής θεατρικής παράστασης που πρωταγωνιστεί, η Δήμητρα Ματσούκα δίνει απαντήσεις για τη σύλληψή της.

Περιγράφει τα γεγονότα στη κάμερα, δηλώνει αθώα και προσπαθεί να εμφυσήσει την προσοχή στους οδηγούς.

Η δημοφιλής ηθοποιός είπε στην κάμερα της εκπομπής του Mega «Buongiorno» πως ορισμένα από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν διαστρεβλώθηκαν και τόνισε πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη.

«Έχω παράπονο από τους δημοσιογράφους, που έσπευσαν να πουν ότι ήμουν μεθυσμένη και ότι μου είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, κάτι που δεν ισχύει».

Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη προχθές το βράδυ στη Βουλιαγμένη. Η ίδια θεωρεί πως δόθηκε μεγαλύτερη έκταση στο γεγονός από αυτή που θα έπρεπε.

«Είμαι αθώα. Ας πούμε ότι ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου. Όχι παράνομων, αλλά παράτυπων».

Η ηθοποιός αρνείται πως είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και υποστηρίζει ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα, μόνο δύο ποτά. Αυτά όμως, όπως επισημαίνει, ήταν αρκετά για να βγει θετικό το αλκοτέστ που της έγινε.

Η σύλληψη της ηθοποιού έγινε επί της οδού Αθηνάς στη Βουλιαγμένη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές κινείτο με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα.

Όταν οι αστυνομικοί της έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνη υπάκουσε αμέσως.

«Δεν έχω κανένα παράπονο ούτε από την Τροχαία ούτε από την δικαστική εξουσία».

Κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η ηθοποιός δεν είχε μαζί το δίπλωμα οδήγησης ενώ το όχημά της δεν είχε ούτε πινακίδες κυκλοφορίας καθώς της είχαν αφαιρεθεί πριν από λίγες μέρες.

Μετά το αλκοτέστ και το πρόστιμο που της βεβαιώθηκε, προσήχθη στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Τέλος, η Δήμητρα Ματσούκα αφέθηκε χθες ελεύθερη μέχρι τη δίκη της, που ορίστηκε για τις 2 Δεκεμβρίου.