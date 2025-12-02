Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε και τον Νοέμβριο, διαμορφούμενος στις 106 μονάδες από 107,5 τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η πτώση αποδίδεται στη συνεχιζόμενη εξασθένιση των προσδοκιών στους επιχειρηματικούς τομείς και σε αρκετούς επιμέρους κλάδους, με εξαίρεση τη βελτίωση στις Κατασκευές και το Λιανικό Εμπόριο.

Η αρνητική τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης παραμένει, καθώς οι απαισιόδοξες προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση ενισχύονται. Ο δείκτης, ωστόσο, κινείται καθ’ όλη τη χρονιά με μικρές μεταβολές, γεγονός που υποδηλώνει σχετική σταθερότητα στις προσδοκίες.

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ, επιμέρους διαφοροποιήσεις στους δείκτες επηρεάζουν οριακά βασικές παραμέτρους όπως παραγγελίες και ζήτηση, χωρίς να αλλάζει η συνολική εικόνα. «Αυτό το στοιχείο, σε έναν βαθμό, μπορεί να αναγνωστεί θετικά με την έννοια της ομαλότητας στην οικονομία. Ταυτόχρονα, φαίνεται πως βραχυπρόθεσμες πτυχές των αποφάσεων οικονομικής πολιτικής δεν είναι ιδιαίτερα επιδραστικές ως προς τις προσδοκίες που κατευθύνονται κυρίως από μακροπρόθεσμες τάσεις. Ο επόμενος μήνας, με την εορταστική περίοδο, ενδεχομένως να δώσει έναν πιο σαφή τόνο τουλάχιστον σε Λιανικό Εμπόριο και καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά θα προσδιορίσει και την τελική τάση της χρονιάς», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Εξέλιξη ανά τομέα

Στη βιομηχανία, το ήπια αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για παραγγελίες και τρέχουσα ζήτηση παρέμεινε στα επίπεδα του Οκτωβρίου. Το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκε οριακά, ενώ τα αποθέματα αυξήθηκαν ελαφρά.

Στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν ήπια, παραμένοντας όμως κάτω από το μηδενικό σημείο. Παράλληλα, οι θετικές εκτιμήσεις για την απασχόληση ενισχύθηκαν οριακά.

Στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύθηκαν αισθητά. Το ύψος των αποθεμάτων αυξήθηκε ελαφρά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων παρουσίασαν ήπια βελτίωση.

Στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και τη ζήτηση εξασθένισαν οριακά, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία τους.

Τέλος, στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας υποχώρησαν, ενώ οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκαν. Παράλληλα, μειώθηκαν αισθητά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και εξασθένησε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση.