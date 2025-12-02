Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με στόχο την αξιοποίηση παλαιών και κλειστών ακινήτων πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Φεβρουάριο του 2026. Το σχέδιο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, φιλοδοξεί να αναζωογονήσει το οικιστικό απόθεμα της χώρας και να επαναφέρει στην αγορά έως και 750.000 ανενεργές κατοικίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο τη στήριξη των ιδιοκτητών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις αστικές και ημιαστικές περιοχές.

Επιδότηση έως 90%

Η δράση προβλέπει επιχορήγηση έως 80% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ για ειδικές κατηγορίες ιδιοκτητών το ποσοστό θα φτάνει το 90%. Οι εργασίες ανακαίνισης θα καλύπτουν το 60%–80% του συνολικού κόστους, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις το 20%–40%.

Η μέγιστη ενίσχυση ανά κατοικία θα ανέρχεται σε 36.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος των παρεμβάσεων και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιους αφορά

Αρχικά, το πρόγραμμα θα καλύψει 20.000 ιδιοκτήτες. Για πρώτη φορά, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τόσο οι κάτοχοι κλειστών ακινήτων όσο και οι ιδιοκτήτες ανοιχτών ή ιδιοκατοικούμενων κατοικιών.

Τα εισοδηματικά όρια αναμένεται να είναι πιο ευέλικτα σε σχέση με προηγούμενες δράσεις, διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων και επιτρέποντας τη συμμετοχή περισσότερων νοικοκυριών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι κατοικίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν οικοδομική άδεια εκδοθείσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 και να έχουν επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για τους αιτούντες, ενώ κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα.

Στόχοι του προγράμματος

Για τα κλειστά ακίνητα, ο στόχος είναι η ανακαίνιση και επαναφορά τους στην αγορά, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για ενοικίαση τουλάχιστον πέντε ετών. Για τα ανοιχτά ή ιδιοκατοικούμενα ακίνητα, επιδιώκεται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ποιότητας διαβίωσης, υπό την προϋπόθεση παραμονής του ιδιοκτήτη στην κατοικία για πέντε χρόνια μετά τις εργασίες.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο ενεργειακές αναβαθμίσεις όσο και εργασίες γενικής ανακαίνισης. Ενδεικτικά, καλύπτονται:

Αντικατάσταση κουφωμάτων και θερμομόνωση ταράτσας

Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

Τοποθέτηση τέντας

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες

Ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, δαπέδων και πλακιδίων

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τους ιδιοκτήτες, να αξιοποιήσει το ανενεργό κτιριακό απόθεμα και να βελτιώσει το επίπεδο κατοικίας σε όλη τη χώρα.

