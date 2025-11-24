Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών, με επιδότηση έως 90%, ετοιμάζει η κυβέρνηση για τον Φεβρουάριο του 2026, μετά την ολοκλήρωση του «Εξοικονομώ». Η δράση, η οποία τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, στοχεύει στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση κλειστών και κατοικημένων ακινήτων, διευρύνοντας παράλληλα τα εισοδηματικά κριτήρια συμμετοχής.

Ο προϋπολογισμός του προηγούμενου σχήματος είχε ήδη καλύψει πάνω από το 65% με δάνεια ύψους 1,25 δισ. ευρώ και περίπου 11.000 εγκεκριμένες αιτήσεις.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ακίνητα με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990 και συνολική επιφάνεια έως 120 τ.μ. Η μέγιστη επιδότηση μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τους αιτούντες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερα από ένα ακίνητα από τον ίδιο ιδιοκτήτη.

Τι καλύπτει η επιδότηση:

Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, μπάνια, κουζίνες, δάπεδα, πλακάκια και γενικές εσωτερικές εργασίες.

Ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως κουφώματα, θέρμανση, ηλιακός θερμοσίφωνας, μόνωση και τέντες.

Ειδικά ποσοστά ενίσχυσης για ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες και ΑΜΕΑ.

Η μέγιστη επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 36.000€, με ανώτατο όριο τα 300€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2026 και μόνο στην πρώτη φάση θα ωφεληθούν περίπου 20.000 ιδιοκτήτες.

Στόχος του προγράμματος:

Ανακαίνιση κλειστών ακινήτων για κατοίκηση ή μακροχρόνια ενοικίαση.

Αναβάθμιση ήδη κατοικημένων σπιτιών με δεσμευτική παραμονή του ιδιοκτήτη για 5 έτη.

Συμβουλές για να επωφεληθείτε στο έπακρο:

Συγκεντρώστε έγκαιρα τα δικαιολογητικά.

Ελέγξτε ποιες εργασίες καλύπτονται πλήρως από την επιδότηση.

Ζητήστε προσφορές από πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Δώστε προτεραιότητα σε ενεργειακές βελτιώσεις που μειώνουν το κόστος χρήσης.

Προγράμματα για ΟΤΑ

Παράλληλα με την επιδότηση ανακαινίσεων για ιδιώτες, εξετάζεται η επέκταση της δράσης και προς τους ΟΤΑ, με στόχο την ανακαίνιση δημοτικών και περιφερειακών ακινήτων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγασης δημοσίων υπαλλήλων, όπως εκπαιδευτικών, γιατρών, αστυνομικών και πυροσβεστών, σε περιοχές όπου τα ενοίκια παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά.

Τα ακίνητα που θα ανακαινίζονται θα εκμισθώνονται για μακρύ χρονικό διάστημα στους δήμους και τις τοπικές αρχές, οι οποίες στη συνέχεια θα τα διαθέτουν σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν σε περιοχές με έντονο στεγαστικό έλλειμμα. Η δράση αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΣΠΑ, καθώς το στεγαστικό θέμα έχει πλέον αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως κρίσιμη κοινωνική πρόκληση, ιδίως για την Ελλάδα όπου η μακρά οικονομική κρίση περιόρισε τα εισοδήματα και «πάγωσε» την οικοδομική δραστηριότητα.