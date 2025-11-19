Μέσω της οικονομίας και ενόψει ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2026 επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου να ξαναχτίσει θετικό μομέντουμ για την κυβέρνηση, κλείνοντας εμφατικά το μάτι σε μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα. Το αυξημένο κόστος ζωής άλλωστε, πλήττοντας οριζόντια την κοινωνία, εξακολουθεί να φθείρει την κυβερνητική εικόνα, με αιχμή αφενός το Στεγαστικό, αφετέρου την ακρίβεια στο ράφι.

Για το δεύτερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει στην απόδοση των μέτρων της ΔΕΘ για στήριξη του εισοδήματος των πολιτών – «επιμένω», είπε (ERT), «η λύση είναι τελικά ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του κι αυτό γίνεται με μια τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία οι πολίτες θα τη δουν από τον επόμενο χρόνο». Για το πρώτο, αναζητούνται τα κλειδιά της αύξησης της προσφοράς κατοικιών – «το πώς θα μπορέσουμε», κατά τον Πρωθυπουργό, «να αξιοποιήσουμε τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά σήμερα διαμερίσματα».

Σε αυτή την κατεύθυνση, προανήγγειλε «και άλλα μέτρα», ύστερα από την πρώτη εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου του μέτρου επιστροφής ενοικίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μητσοτάκης θα επιχειρήσει από τη Βουλή τον Δεκέμβριο να παρουσιάσει ένα συνολικό στεγαστικό πακέτο – κάτι σαν «Σπίτι 3»: έναν συνδυασμό νέων παρεμβάσεων (πρώτης εφαρμογής το 2026) και αναθεωρήσεων σε προγράμματα που έχουν τρέξει την προηγούμενη διετία, με στόχο να ανοίξει το εύρος των ενδιαφερομένων – ωφελουμένων. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει προσώρας ένα καινούργιο πρόγραμμα επισκευών («Ανακαίνιση»), ένα λίφτινγκ στο «Σπίτι μου 2», μια αναθεώρηση στο «Εξοικονομώ», μαζί με την ψηφισμένη πλην χρονοβόρα «κοινωνική αντιπαροχή» και τις αναμενόμενες νέες απαγορεύσεις στις άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Επιδότηση γενικής ανακαίνισης

Η κάλυψη έως και του 80% του συνολικού κόστους εργασιών είναι η γενική ιδέα του νέου προγράμματος «Ανακαίνιση». Οι λεπτομέρειες είναι υπό επεξεργασία, ωστόσο αρμόδιες πηγές αναφέρουν αφενός ότι στην Αττική στο επίκεντρο μπαίνουν πρωτίστως ακίνητα της δεκαετίας του ’70 αλλά πλέον και νεότερα, αφετέρου ότι το βάρος αυτή τη φορά πέφτει στις «γενικές επισκευές» και όχι τόσο στην ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό το στεγαστικό θα τρέξει Απρίλιο ή Μάιο του 2026 και, ενώ εξελίσσονται διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε πρώτη φάση στα 500 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες επισκευών – ανακαίνισης θα κυμαίνονται μεταξύ 60% και 80% και οι δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση θα καλύπτουν το υπόλοιπο 40%-20%. Κατά πληροφορίες, οι άμεσα ωφελούμενοι ιδιοκτήτες υπολογίζονται σε 20.000. Εξετάζεται επιπλέον να ενταχθούν και ανοιχτά σπίτια που σήμερα ιδιοκατοικούνται με την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες θα μείνουν για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι κλειστές κατοικίες που θα ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να κατοικηθούν από τους ιδιοκτήτες είτε να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Η επιχορήγηση θα αυξάνεται κατά 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές και ακόμα 5% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, οικογένειες με ΑμεΑ. Ηλικιακός πήχης δεν αναμένεται και ως προς τα εισοδηματικά όρια προδιαγράφονται διευρυμένα ώστε να πιάνουν τη μεσαία τάξη. Ενδεικτικό ότι θα θεσπιστούν ανώτατα όρια εμβαδού, ώστε να μείνουν εκτός οι μεγαλύτερες (πολυτελείς) κατοικίες.

Χαμηλότοκα δάνεια σε περισσότερους

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση καίγεται να αξιοποιηθούν πλήρως τα κονδύλια του «Σπίτι μου 2», εξού και ανοίγει τη βεντάλια όσων στοχεύουν σε απόκτηση κατοικίας με χαμηλότοκο δάνειο. Οχι μόνο διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά εξετάζει και επέκταση του κριτηρίου για την παλαιότητα του ακινήτου. Το εισοδηματικό όριο αναδιαμορφώνεται ως εξής: για άγαμους αυξάνεται σε 25.000 ευρώ από 20.000 ευρώ. Για έγγαμους σε 35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ), με την προσαύξηση για κάθε παιδί στα 5.000 ευρώ (από 4.000 ευρώ), και για τις μονογονεϊκές οικογένειες σε 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ). Για μια τετραμελή οικογένεια, για παράδειγμα, το ανώτατο εισόδημα διαμορφώνεται πλέον στα 45.000 ευρώ ετησίως, αντί 36.000 ευρώ σήμερα.

Επίσης ανακοινώθηκε παράταση σε βασικές προθεσμίες: αιτήσεις υπαγωγής στο «Σπίτι μου 2» γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Μαΐου 2026 (η προθεσμία έληγε κανονικά στο τέλος του 2025) και η τελική εκταμίευση παρατείνεται για τις 31 Αυγούστου 2026.

Μεταφορά αδιάθετων πόρων

Στο μεταξύ, κλείδωσε… διπλάσιο «Εξοικονομώ», αλλά τυχόν αδιάθετοι πόροι του θα μετακινηθούν στην «Ανακαίνιση», ανεβάζοντας το αρχικό μπάτζετ της. Για το «Εξοικονομώ» αποφασίστηκε αύξηση του προϋπολογισμού σε 924 εκατ. ευρώ από 434 εκατ. Παράλληλα, μεταφέρεται η διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) εντός 30 ημερών μετά την υπαγωγή της αίτησης και παρατείνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως τις 31 Μαΐου 2026. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 55.000 αιτήσεις, ενώ τα αρχικά αποτελέσματα θα αφορούν περισσότερους από 40.000 ωφελουμένους.