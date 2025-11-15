Η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2026, προσφέροντας κρατική επιδότηση έως και 80%. Στόχος είναι να αποκτήσουν νέα ζωή σπίτια ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών, ενώ η πρωτοβουλία δίνει προτεραιότητα σε μικρές και μεσαίες κατοικίες και σε νοικοκυριά μεσαίων εισοδημάτων.

Το πρόγραμμα συνδυάζει ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση, ώστε το παλιό σπίτι να γίνει σύγχρονο, αποδοτικό και… ελκυστικό:

Ενεργειακή αναβάθμιση (20%-30%) : μονώσεις, κουφώματα, σύγχρονα συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

Ανακαίνιση (60%-80%): εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι, κουζίνες, μπάνια, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, επισκευές και ενισχύσεις.

Το νέο πλαίσιο ανοίγει δρόμο σε:

Ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών , που θέλουν να επενδύσουν στην αναβάθμιση του σπιτιού τους.

Νέους αγοραστές , που επιθυμούν να αποκτήσουν φθηνότερα ακίνητα και να τα μετατρέψουν σε σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες.

Οικογένειες μεσαίων εισοδημάτων, που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός αντίστοιχων επιδοτήσεων.

Με το πρόγραμμα, η κυβέρνηση επιδιώκει:

Την αναβάθμιση του παλαιού κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των λογαριασμών των νοικοκυριών.

Την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων σε οικονομικά προσιτή κατοικία.

Την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων ακινήτων και την κοινωνική στήριξη ευρύτερου φάσματος πολιτών.

Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν μετά τον Φεβρουάριο του 2026, μόλις ολοκληρωθούν οι τελικές διαβουλεύσεις και εγκριθεί το νέο πρόγραμμα.

Με λίγα λόγια: αν το σπίτι σας είναι παλιό, τώρα είναι η ευκαιρία να το κάνετε μοντέρνο, άνετο, ενεργειακά αποδοτικό και… ελκυστικό, χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία!