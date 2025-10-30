Η κυβέρνηση ετοιμάζει για το 2026 ένα νέο πρόγραμμα στέγασης που φιλοδοξεί να «ζωντανέψει» χιλιάδες παλιά σπίτια ηλικίας άνω των 30 ετών, δίνοντας τη δυνατότητα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση με κρατική επιδότηση έως και 80%.

Μεγάλοι ωφελούμενοι θα είναι οι ιδιοκτήτες κατοικιών από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και πίσω, αλλά και νέοι αγοραστές που θέλουν να επενδύσουν σε παλιά σπίτια χαμηλού κόστους με κρατική ενίσχυση. Το πρόγραμμα συνδυάζει κοινωνική πολιτική και πράσινη αναβάθμιση, δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη μεσαίων νοικοκυριών και στην ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, αποκάλυψε ότι το νέο σχήμα θα επιτρέπει:

Μερική ενεργειακή αναβάθμιση 20%-30% και ανακαίνιση 60%-80% των ακινήτων.

Διευρυμένα εισοδηματικά όρια σε σχέση με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», ώστε να ενταχθούν περισσότερες οικογένειες.

Ανώτατο πλαφόν τετραγωνικών, για να αποκλειστούν μεγάλες κατοικίες και να επικεντρωθεί η βοήθεια σε μικρότερα και μεσαία σπίτια.

Στήριξη ιδιοκτητών κατοικιών από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και παλαιότερα.

Προσέλκυση νέων αγοραστών που ενδιαφέρονται για παλιά σπίτια χαμηλού κόστους.

Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν μετά τον Φεβρουάριο του 2026, αμέσως μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος «Εξοικονομώ». Στόχος είναι η επαναφορά στο «παιχνίδι» χιλιάδων παλιών ακινήτων που σήμερα παραμένουν κλειστά ή εγκαταλελειμμένα, συνδυάζοντας οικονομική στήριξη με περιβαλλοντική αναβάθμιση.