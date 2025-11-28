Ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών και διαμερισμάτων, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2026, ετοιμάζει η κυβέρνηση, προσφέροντας κρατική επιδότηση έως και 90%.

Στόχος είναι να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά σπίτια ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών και στη συνέχεια είτε να κατοικηθούν, είτε να ενοικιαστούν για τουλάχιστον 5 έτη, ενώ η πρωτοβουλία δίνει προτεραιότητα σε μικρές και μεσαίες κατοικίες και σε νοικοκυριά μεσαίων εισοδημάτων. Το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να εφαρμοστεί από τον Φεβρουάριο του 2026 και θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του στόχου να «πέσουν» στην αγορά περίπου 750.000 κλειστά ακίνητα.

Αρχικά θα ωφεληθούν 20.000 ιδιοκτήτες, ενώ για πρώτη φορά δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τόσο κλειστά, όσο και ανοιχτά ιδιοκατοικούμενα ακίνητα και τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι πιο διευρυμένα από προηγούμενα προγράμματα.

Επιδότηση έως 90%

Το πρόγραμμα συνδυάζει ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση, ώστε το παλιό σπίτι να γίνει σύγχρονο, αποδοτικό και… ελκυστικό. Η ενεργειακή αναβάθμιση (μονώσεις, κουφώματα, σύγχρονα συστήματα θέρμανσης και ψύξης κ.α.) θα επιδοτείται σε ποσοστό 20% έως 30%. Οι εργασίες ανακαίνισης (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι, κουζίνες, μπάνια, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, επισκευές και ενισχύσεις κ.α.) θα επιδοτούνται σε ποσοστό 60% έως 80%.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι θα είναι ιδιοκτήτες ακινήτων με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990 και επιφάνεια έως 120 τ.μ. Η μέγιστη επιδότηση θα φτάνει τα 36.000 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τ.μ. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τους αιτούντες, ενώ κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα.

Το νέο πλαίσιο ανοίγει δρόμο σε:

Ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών, που θέλουν να επενδύσουν στην αναβάθμιση του σπιτιού τους.

Νέους αγοραστές, που επιθυμούν να αποκτήσουν φθηνότερα ακίνητα και να τα μετατρέψουν σε σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες.

Οικογένειες μεσαίων εισοδημάτων, που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός αντίστοιχων επιδοτήσεων.

Με το πρόγραμμα, η κυβέρνηση επιδιώκει:

Την αναβάθμιση του παλαιού κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των λογαριασμών των νοικοκυριών.

Την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων σε οικονομικά προσιτή κατοικία.

Την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων ακινήτων και την κοινωνική στήριξη ευρύτερου φάσματος πολιτών.

Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν μετά τον Φεβρουάριο του 2026, μόλις ολοκληρωθούν οι τελικές διαβουλεύσεις και εγκριθεί το νέο πρόγραμμα.