Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά επιδότησης αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύει στην αναζωογόνηση του οικιστικού αποθέματος και στην επαναφορά στην αγορά έως και 750.000 κλειστών ακινήτων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να δώσει ώθηση στην αγορά κατοικίας και να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση των παλαιών κτιρίων.

Επιδότηση έως 90%

Η δράση προβλέπει επιχορήγηση έως 80% για τις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ για ειδικές κατηγορίες ιδιοκτητών το ποσοστό θα φτάνει το 90%. Οι δαπάνες ανακαίνισης θα αντιστοιχούν στο 60%–80% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα καλύπτουν το υπόλοιπο 20%–40%.

Η μέγιστη επιδότηση ανά κατοικία θα ανέρχεται στα 36.000 ευρώ, ποσό που καθιστά το πρόγραμμα ένα από τα πιο γενναιόδωρα της τελευταίας δεκαετίας.

Ποιους αφορά

Αρχικά, το πρόγραμμα θα καλύψει περίπου 20.000 ιδιοκτήτες. Για πρώτη φορά, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τόσο κλειστά ακίνητα όσο και ανοιχτά ή ιδιοκατοικούμενα σπίτια.

Τα εισοδηματικά κριτήρια αναμένεται να είναι πιο ευέλικτα από προηγούμενες δράσεις, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων και επιτρέποντας τη συμμετοχή περισσότερων νοικοκυριών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να ενταχθεί ένα ακίνητο στο πρόγραμμα, θα πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια που εκδόθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 και να έχει επιφάνεια έως 120 τ.μ. Δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για τους αιτούντες, ενώ κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα.

Στόχοι του προγράμματος

Για τα κλειστά ακίνητα, στόχος είναι η ανακαίνισή τους ώστε να καθίστανται κατοικήσιμα ή διαθέσιμα προς ενοικίαση για τουλάχιστον πέντε έτη. Για τα ανοιχτά ή ιδιοκατοικούμενα, επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση της κατοικίας, με την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα συνεχίσει να διαμένει σε αυτή για πέντε χρόνια μετά τις παρεμβάσεις.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται

Το πρόγραμμα θα καλύπτει τόσο ενεργειακές παρεμβάσεις όσο και γενικές εργασίες ανακαίνισης. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

Θερμομόνωση ταράτσας

Τοποθέτηση τεντών

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες

Ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας και δαπέδων

Μέσω του νέου αυτού προγράμματος, η κυβέρνηση στοχεύει να στηρίξει τους ιδιοκτήτες, να αξιοποιήσει το ανενεργό κτιριακό απόθεμα και να αναβαθμίσει το επίπεδο διαβίωσης σε ολόκληρη τη χώρα.

