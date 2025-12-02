Το Audi Q5 προσφέρεται αυτή την περίοδο με εμπορικό όφελος €3.000 για όλα τα άμεσα διαθέσιμα οχήματα με ταξινόμηση έως τις 31/12. Το νέο SUV κερδίζει τον αγοραστή με το virtual cockpit, το ψηφιακό περιβάλλον που συνδυάζει ευκολία, αισθητική και λειτουργικότητα και τα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης — από το adaptive cruise assist έως το Audi pre sense — ενισχύουν την αίσθηση σιγουριάς σε κάθε διαδρομή.

Η σειρά κινητήρων TDI και TFSI με υβριδική τεχνολογία MHEV αποδίδει έως 265 PS, προσφέροντας ισχύ με ισορροπημένη κατανάλωση, ενώ το αυτόματο S tronic και η διαθέσιμη τετρακίνηση quattro εξασφαλίζουν ομαλή και σταθερή οδήγηση ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.