Το ΝΑΤΟ εξετάζει την ανάληψη προληπτικής δράσης απέναντι στον ρωσικό υβριδικό πόλεμο κατά της Δύσης, την ώρα που η Συμμαχία πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις σε μικρή απόσταση από τα ρωσικά σύνορα.

Η άσκηση στη Φινλανδία

Δεκάδες ρουκέτες εκτοξεύθηκαν στον ουρανό, μόλις 100 χιλιόμετρα από τα βορειοδυτικά σύνορα της Ρωσίας, καθώς το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε τη στρατιωτική άσκηση «Βόρεια Επίθεση» στη Φινλανδία.

Περισσότεροι από 2.000 στρατιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση, η οποία είχε στόχο να επιδείξει την ισχύ πυρός και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο προληπτικού πλήγματος εναντίον της Ρωσίας, με στόχο την άμυνα απέναντι σε ενδεχόμενες υβριδικές επιθέσεις από τη Μόσχα.

Διπλωματικές διεργασίες

Την ίδια στιγμή, στη Φλόριντα ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ εκπροσώπων της Ουάσιγκτον και της αντιπροσωπείας του Κιέβου, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Ουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθούν αύριο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να πραγματοποιήσουν στάση στην Ιρλανδία, όπου θα βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέφθηκε το Παρίσι, δηλώνοντας ότι βασικές προτεραιότητες της χώρας του παραμένουν η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η εξασφάλιση σαφών εγγυήσεων για την ασφάλειά της.