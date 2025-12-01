Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για το έργο της στο υπουργείο, τη ζωή με τα τρία παιδιά της και την απώλεια του συζύγου της, Μανούσου Βολουδάκη.

Αναφερόμενη στις αρμοδιότητές της, η κ. Βολουδάκη τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη διαχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων, επισημαίνοντας πως πίσω από τις πολιτικές αποφάσεις υπάρχουν ανθρώπινες ιστορίες. Όπως είπε, «είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς τα ασυνόδευτα ανήλικα, γυρίζω σπίτι στεναχωρημένη».

Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι από το 2019 έχει γίνει σημαντική πρόοδος, καθώς τα παιδιά που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες μεταφέρθηκαν σε Κέντρα Φιλοξενίας, όπου μαθαίνουν ελληνικά, πηγαίνουν σχολείο και συμμετέχουν σε δραστηριότητες. Αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργείου Εξωτερικών για τη φιλοξενία τραυματισμένων παιδιών από τη Γάζα, ενώ σημείωσε ότι τα μικρότερα παιδιά εντάσσονται στο σύστημα αναδοχής και υιοθεσίας του Υπουργείου Οικογένειας.

Για τη θέση των γυναικών στην πολιτική

Μιλώντας για το πρόγραμμα Women in Act, η κ. Βολουδάκη αναφέρθηκε στην ανάγκη ενδυνάμωσης των γυναικών που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα κοινά. «Είμαστε πολύ λίγες γυναίκες στην πολιτική», σημείωσε, προσθέτοντας ότι κατά την προεκλογική περίοδο δεχόταν ερωτήσεις για το πώς θα τα καταφέρει με τα παιδιά της — ερωτήσεις που, όπως είπε, δεν απευθύνονται ποτέ σε άνδρες πολιτικούς.

«Ένας άντρας δεν θα σχολιαστεί ποτέ για το τι φορούσε ή αν τα μαλλιά του ήταν καλά», τόνισε, επισημαίνοντας πως συχνά ακούει σχόλια για την εμφάνισή της αντί για την ουσία των παρεμβάσεών της.

Η απώλεια του συζύγου της και η δύναμη της οικογένειας

Η Σέβη Βολουδάκη μίλησε με συγκίνηση για την απώλεια του συζύγου της, λέγοντας: «Ο Μανούσος ήταν για μένα το άλλο μου μισό. Δεν ήταν απλώς ο σύζυγός μου. Αισθάνθηκα σαν να έχασα ένα μέλος του σώματός μου».

Όπως αποκάλυψε, όταν της έγινε η πρόταση από τον πρωθυπουργό να ασχοληθεί με την πολιτική, αρχικά δίστασε. Ωστόσο, αποφάσισε να προχωρήσει για να συνεχίσει το έργο του συζύγου της, έχοντας στο πλευρό της τα τρία παιδιά τους. «Μου είπαν να το κάνω και να το κάνω καλά, όπως το έκανε ο μπαμπάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υφυπουργός εξομολογήθηκε ότι πέρασε όλα τα στάδια της απώλειας και πως η πίστη της στον Θεό τη βοηθά να βρίσκει ελπίδα. «Πιστεύω ότι θα ξανανταμώσουμε με τον σύζυγό μου», είπε, προσθέτοντας ότι τα παιδιά της έχουν αναλάβει προστατευτικό ρόλο απέναντί της και στην αδερφή τους, κάτι που προσπαθεί να περιορίσει ώστε να ζήσουν την παιδική τους ηλικία χωρίς βάρη που δεν τους αναλογούν.