Με έναν απόλυτα χειμωνιάτικο τόνο και το γνώριμο χιούμορ του, ο Αρκάς υποδέχεται τον Δεκέμβριο με νέο σκίτσο. Ο αγαπημένος σκιτσογράφος παρουσιάζει τον μήνα προσωποποιημένο, ντυμένο με λευκό χιτώνα που γράφει «Δεκέμβριος», να ψήνει κάστανα πάνω από ένα μικρό μαγκάλι — μια εικόνα που συμπυκνώνει την ελληνική εκδοχή του χειμώνα: κρύο, μυρωδιά καστανών και γκρίνια… με χαμόγελο.

Στο φόντο, με έντονα χρώματα, αναγράφονται οι ευχές: «Καλημέρα – Καλή Εβδομάδα – Καλό Μήνα – Καλό Χειμώνα». Με άλλα λόγια, ο Αρκάς αξιοποιεί την πρώτη μέρα του μήνα για να “κλείσει” μέσα σε μία εικόνα όλα όσα συνηθίζουμε να λέμε όταν αλλάζει το ημερολόγιο — πολλές ευχές, λίγη αισιοδοξία και αρκετή δόση υπερβολής, όπως ταιριάζει στο ύφος του.

Το κρυμμένο σχόλιο πίσω από το χιούμορ

Όπως συνηθίζει, ο Αρκάς δεν περιορίζεται στη χαριτωμένη εικόνα. Το μισό-κουρασμένο, μισό-αδιάφορο βλέμμα του χαρακτήρα μοιάζει να αποτυπώνει τη διάθεση των περισσότερων: ναι, αρχίζει ο χειμώνας, ναι, μπαίνει ο Δεκέμβριος, αλλά η πραγματικότητα δεν αλλάζει αυτόματα με τις ευχές.

Το σκίτσο λειτουργεί έτσι σε δύο επίπεδα:

Εξωτερικά , προσφέρει έναν ζεστό, χριστουγεννιάτικο και καθησυχαστικό τόνο.

Εσωτερικά, αφήνει μια υπαινικτική ειρωνεία για τον τρόπο που οι ευχές «φορτώνονται» στον πρώτο μήνα του χειμώνα, λες και μόνο με αυτές μπορούμε να ξορκίσουμε το κρύο ή τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Είναι η γνωστή γλώσσα του Αρκά: χαμόγελο μπροστά, σχόλιο πίσω.

Η νοσταλγία ενός χειμώνα που αναζητούμε

Το σκίτσο θυμίζει εποχές όπου ο χειμώνας είχε σημάδια: μυρωδιά από κάστανα στον δρόμο, κρύο που σε έκανε να τυλίγεσαι με κασκόλ και μια αργή είσοδο στη γιορτινή περίοδο. Σε ένα τοπίο όπου ο καιρός αλλάζει συνεχώς και η καθημερινότητα γίνεται ολοένα πιο βαριά, η εικόνα ξυπνά μια μικρή νοσταλγία.

Ο «Δεκέμβριος» του Αρκά είναι απλός και οικείος — σαν τους μήνες που θυμόμαστε από τις παιδικές ζωγραφιές. Κι όμως, το βλέμμα του συνεχίζει να «μιλάει»: ο μήνας μπορεί να αλλάζει, αλλά εμείς είμαστε οι ίδιοι.