Με έναν απόλυτα χειμωνιάτικο τόνο και το γνώριμο χιούμορ του, ο Αρκάς υποδέχεται τον Δεκέμβριο με νέο σκίτσο. Ο αγαπημένος σκιτσογράφος παρουσιάζει τον μήνα προσωποποιημένο, ντυμένο με λευκό χιτώνα που γράφει «Δεκέμβριος», να ψήνει κάστανα πάνω από ένα μικρό μαγκάλι — μια εικόνα που συμπυκνώνει την ελληνική εκδοχή του χειμώνα: κρύο, μυρωδιά καστανών και γκρίνια… με χαμόγελο.

Στο φόντο, με έντονα χρώματα, αναγράφονται οι ευχές: «Καλημέρα – Καλή Εβδομάδα – Καλό Μήνα – Καλό Χειμώνα». Με άλλα λόγια, ο Αρκάς αξιοποιεί την πρώτη μέρα του μήνα για να “κλείσει” μέσα σε μία εικόνα όλα όσα συνηθίζουμε να λέμε όταν αλλάζει το ημερολόγιο — πολλές ευχές, λίγη αισιοδοξία και αρκετή δόση υπερβολής, όπως ταιριάζει στο ύφος του.

Το κρυμμένο σχόλιο πίσω από το χιούμορ

Όπως συνηθίζει, ο Αρκάς δεν περιορίζεται στη χαριτωμένη εικόνα. Το μισό-κουρασμένο, μισό-αδιάφορο βλέμμα του χαρακτήρα μοιάζει να αποτυπώνει τη διάθεση των περισσότερων: ναι, αρχίζει ο χειμώνας, ναι, μπαίνει ο Δεκέμβριος, αλλά η πραγματικότητα δεν αλλάζει αυτόματα με τις ευχές.

Το σκίτσο λειτουργεί έτσι σε δύο επίπεδα:

  • Εξωτερικά, προσφέρει έναν ζεστό, χριστουγεννιάτικο και καθησυχαστικό τόνο.

  • Εσωτερικά, αφήνει μια υπαινικτική ειρωνεία για τον τρόπο που οι ευχές «φορτώνονται» στον πρώτο μήνα του χειμώνα, λες και μόνο με αυτές μπορούμε να ξορκίσουμε το κρύο ή τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Είναι η γνωστή γλώσσα του Αρκά: χαμόγελο μπροστά, σχόλιο πίσω.

Η νοσταλγία ενός χειμώνα που αναζητούμε

Το σκίτσο θυμίζει εποχές όπου ο χειμώνας είχε σημάδια: μυρωδιά από κάστανα στον δρόμο, κρύο που σε έκανε να τυλίγεσαι με κασκόλ και μια αργή είσοδο στη γιορτινή περίοδο. Σε ένα τοπίο όπου ο καιρός αλλάζει συνεχώς και η καθημερινότητα γίνεται ολοένα πιο βαριά, η εικόνα ξυπνά μια μικρή νοσταλγία.

Ο «Δεκέμβριος» του Αρκά είναι απλός και οικείος — σαν τους μήνες που θυμόμαστε από τις παιδικές ζωγραφιές. Κι όμως, το βλέμμα του συνεχίζει να «μιλάει»: ο μήνας μπορεί να αλλάζει, αλλά εμείς είμαστε οι ίδιοι.

