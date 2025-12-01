Καθώς μπαίνει για τα καλά ο χειμώνας, τα καλοριφέρ ανάβουν και οι λογαριασμοί θέρμανσης αυξάνονται. Μερικές φορές, όμως, το κόστος δεν οφείλεται μόνο στο κρύο, αλλά και σε μικρές καθημερινές συνήθειες που κάνουν τη διαφορά, από λάθος ρυθμίσεις και ανεπαρκή συντήρηση, μέχρι έπιπλα που μπλοκάρουν τη θερμότητα.

Με λίγες απλές αλλαγές, μπορείτε να ζεσταθείτε καλύτερα και ταυτόχρονα να μειώσετε σημαντικά την κατανάλωση.

1. Μην καλύπτετε τα καλοριφέρ με έπιπλα ή υφάσματα

Το πιο συχνό λάθος είναι η τοποθέτηση καναπέδων, τραπεζιών και μεγάλων επίπλων μπροστά στα σώματα. Η θερμότητα παγιδεύεται, κυκλοφορεί πολύ πιο δύσκολα στο χώρο και η εγκατάσταση αναγκάζεται να λειτουργεί περισσότερη ώρα για να πετύχει την ίδια θερμοκρασία.

Τι να κάνετε:

Αποφύγετε τα ογκώδη έπιπλα μπροστά στα καλοριφέρ, αφήνοντας τουλάχιστον 30–40 εκατοστά ελεύθερου χώρου.

2. Ρύθμιση θερμοστάτη στα σωστά επίπεδα

Αν ο θερμοστάτης «ανέβει» στους 23–24°C, η κατανάλωση μπορεί να εκτοξευθεί χωρίς το σπίτι να γίνεται πραγματικά πιο άνετο. Η ιδανική θερμοκρασία για οικονομική και υγιεινή θέρμανση είναι συνήθως 17–21°C – ανάλογα με τις συνθήκες.

Κάθε επιπλέον βαθμός αυξάνει την κατανάλωση περίπου κατά 6–8%.

Τι να κάνετε:

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στους 20°C και κάντε μικρές προσαρμογές ανάλογα με το σπίτι και τον προσανατολισμό του.

3. Συντήρηση λέβητα: Απαραίτητη για οικονομία

Καπνιά, άκαυστα κατάλοιπα και φθαρμένα μπεκ μειώνουν την απόδοση του συστήματος και μπορεί να αυξήσουν την κατανάλωση κατά 10%–20%. Η ετήσια συντήρηση δεν είναι τυπική διαδικασία — σώζει χρήματα.

Τι να κάνετε:

Ορίζετε κάθε χρόνο συντήρηση και έλεγχο καυσαερίων πριν μπει ο χειμώνας.

4. Σώματα γεμάτα αέρα; Κάντε εξαέρωση

Οι περισσότεροι το καταλαβαίνουμε από τον χαρακτηριστικό ήχο (κάτι σαν υγρό) ή από το γεγονός ότι το πάνω μέρος του σώματος μένει κρύο. Πρόκειται για παγιδευμένο αέρα στο δίκτυο, κάτι που βεβαίως μειώνει σημαντικά την απόδοση θέρμανσης.

Τι να κάνετε:

Κάντε εξαέρωση σε όλα τα σώματα μία φορά στην αρχή της περιόδου και κάθε φορά που εμφανίζονται συμπτώματα.

5. Αερισμός με μέτρο

Το «δέκα λεπτά να πάρει αέρα το σπίτι» αρκεί για να χαθούν βαθμοί θερμοκρασίας και να χρειαστούν πολλαπλάσια λεπτά λειτουργίας για να ανακτηθούν.

Τι να κάνετε:

Αερίζετε λίγο αλλά αποτελεσματικά: 5 λεπτά με σταυρωτό άνοιγμα και σβηστή θέρμανση.

6. Σωστή χρήση προγραμματισμού θερμοστάτη

Πολλοί επιλέγουν μεγάλα on–off (π.χ. 3 ώρες ανοιχτό – 4 ώρες κλειστό). Όμως τα απότομα σβήσιμο–άναμα κάνει τον λέβητα να δουλεύει “σκληρά” κάθε φορά από το μηδέν.

Τι να κάνετε:

Προτιμήστε σταθερή θερμοκρασία με μικρές διακυμάνσεις. Είναι πιο αποδοτικό.

7. Ενισχύστε τη θερμομόνωση

Ακόμη και το καλύτερο σύστημα θέρμανσης δεν μπορεί να «νικήσει» χαραμάδες που αφήνουν το κρύο να μπει. Η θερμότητα χάνεται συνεχώς και ο θερμοστάτης ζητάει περισσότερη λειτουργία.

Τι να κάνετε:

Χρησιμοποιήστε ταινίες στεγανοποίησης, διπλές κουρτίνες, ρολά και καλύμματα στις χαραμάδες.

8. Ελευθερώστε την κυκλοφορία αέρα

Πολλοί το ξεχνούν: τα σώματα δεν θερμαίνουν τον αέρα άμεσα, αλλά στηρίζονται στην κυκλοφορία του μέσα στο χώρο. Όταν τα καλύπτουμε ή δεν αφήνουμε «διάδρομο» για τη θερμότητα, το σύστημα χάνει σημαντικό μέρος της απόδοσης.

Τι να κάνετε:

Απομακρύνετε καλύμματα, διακοσμητικά, πετσέτες και υφάσματα από τα σώματα.