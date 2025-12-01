Η XPENG, η νέα premium μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων, εισέρχεται στην ελληνική αγορά και παρουσιάζει το XPENG G6. To νέο μοντέλο δεσπόζει στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, από τις 20 Νοεμβρίου. Μηχανικά, το Xpeng G6 διατίθεται με έναν ηλεκτροκινητήρα, τοποθετημένο στους πίσω τροχούς, που παράγει 292 ίππους και 450 Nm ροπής. Για τα 0-100 χλμ/ώρα χρειάζεται 6,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική αγγίζει τα 202 χλμ/ώρα.

Το νέο μοντέλο προσφέρει εξαιρετική άνεση, τεχνολογία και αυτονομία άκρως ανταγωνιστική. Μόνο οι μπαταρίες του χρειάζονται μόνο 12 λεπτά για να φορτιστούν από το 10-80%. Το μοντέλο προσφέρεται μπαταρίες 68,5 kWh και 80,8 kWh.