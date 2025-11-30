Ο κυκλώνας Ντίτβα στη Σρι Λάνκα έχει προκαλέσει ανείπωτη τραγωδία, καθώς ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 212 και άλλοι 218 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές. Οι πλημμύρες που προκάλεσε ο κυκλώνας έσπασαν φράγμα, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα.

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις εκτεταμένες πλημμύρες που σάρωσαν το νησί της νότιας Ασίας. Το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών ανακοίνωσε ότι σχεδόν 200.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν προσωρινή στέγη σε 1.275 καταφύγια.

Οι καταρρακτώδεις βροχές, που ξεκίνησαν την Πέμπτη, έχουν προκαλέσει δεκάδες κατολισθήσεις στην ορεινή ενδοχώρα, ενώ οι υπερχειλισμένοι ποταμοί έχουν πλημμυρίσει ολόκληρες πόλεις. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη σε πολλές περιοχές.

Περισσότεροι από 24.000 αστυνομικοί, στρατιώτες και μέλη της Πολεμικής Αεροπορίας συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, προσπαθώντας να προσεγγίσουν οικογένειες που έχουν αποκλειστεί από τα νερά.

Καταστροφές και εκτοπισμένοι

Περισσότεροι από 120 άνθρωποι διασώθηκαν αεροπορικώς από την Πολεμική Αεροπορία, όταν έσπασε το φράγμα του ταμιευτήρα Μαβίλ Αρού στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Άλλοι περίπου 2.000 κάτοικοι μετακινήθηκαν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Η εμπορική πρωτεύουσα Κολόμπο βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο, με δεκάδες οικογένειες να παραμένουν εγκλωβισμένες στα σπίτια τους. Στο προάστιο Κελανίγια, όπως και σε άλλες περιοχές, κρατικές υπηρεσίες και εθελοντές προσφέρουν μαγειρεμένο φαγητό, ωστόσο πολλοί πολίτες δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει ακόμη επαρκή βοήθεια. Πάνω από 17.000 άνθρωποι φιλοξενούνται προσωρινά σε καταφύγια.

«Η αδελφή μου κι εγώ εγκλωβιστήκαμε στον πάνω όροφο του σπιτιού μας μαζί με τα τέσσερα παιδιά μας για δύο ημέρες. Κάποια στιγμή μας τελείωσαν τα τρόφιμα. Είχαμε μόνο μπισκότα και νερό να τους δώσουμε χθες βράδυ», δήλωσε στο Ρόιτερς η 37χρονη Σουνέτρα Πριγιανταρσάνι, η οποία διασώθηκε τελικά με βάρκα.

«Έχουμε μόνο τα ρούχα που φοράμε. Θα μείνουμε στο σπίτι μιας θείας προς το παρόν. Αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά βοήθεια», πρόσθεσε.

Προοπτικές και περιφερειακή διάσταση

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα νερά θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά τις επόμενες τρεις ημέρες, καθώς ο κυκλώνας κινείται προς τη νότια Ινδία. Παράλληλα, η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση και οι επικοινωνίες αναμένεται να αποκατασταθούν σταδιακά, καθώς οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε γραμμές μεταφοράς και μετασχηματιστές.

Στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας, η κακοκαιρία έχει πλήξει και άλλες χώρες. Στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη, ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 600, εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές, ενώ οι επιχειρήσεις αρωγής συνεχίζονται για δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.