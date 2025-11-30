Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και το 0-0 έμεινε ως το ημίχρονο.

Οι Πειραιώτες ανέβασαν ρυθμό μετά την ανάπαυλα και πίεσαν την άμυνα του Παναιτωλικού. Η λύση ήρθε στο 70’, με τον… συνήθη ύποπτο.

Ο Γιαζίτζι εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πήδηξε ιδανικά, πήρε την κεφαλιά και έγραψε το 1-0 για τον Ολυμπιακό, συνεχίζοντας την εξαιρετική του σεζόν.