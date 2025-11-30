Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί στο Αγρίνιο για την αναμέτρηση απέναντι στον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Πειραιά στοχεύει στο να επιστρέψει από τη δύσκολη έδρα με το «διπλό», παρουσιάζοντας το βασικό της σχήμα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η αρχική ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»:

Τζολάκης, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Έσε, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Γιάρεμτσουκ.