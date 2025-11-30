Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί στο Αγρίνιο για την αναμέτρηση απέναντι στον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Πειραιά στοχεύει στο να επιστρέψει από τη δύσκολη έδρα με το «διπλό», παρουσιάζοντας το βασικό της σχήμα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Η αρχική ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»:
Τζολάκης, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Έσε, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Γιάρεμτσουκ.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #PANOLY #slgr pic.twitter.com/5ZqFygxR5I
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 30, 2025