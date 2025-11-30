Ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι φίλοι των γηπεδούχων γέμισαν το γήπεδο και δημιούργησαν μια όμορφη ατμόσφαιρα.

Το κορεό των οργανωμένων στο πέταλο τράβηξε αμέσως τα βλέμματα. Οι φίλαθλοι σήκωσαν εντυπωσιακή σύνθεση που «ζωντάνεψε» ολόκληρο το γήπεδο και έδωσε έξτρα ώθηση στην ομάδα πριν τη σέντρα.

Το κλίμα στο Αγρίνιο δείχνει πόσο πολύ περιμένουν οι οπαδοί του Παναιτωλικού μια μεγάλη εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό. Η ένταση στις εξέδρες και οι φωνές από το πρώτο λεπτό έφεραν σκηνικό που κλέβει την παράσταση στη σημερινή αγωνιστική.