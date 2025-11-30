Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό την Κυριακή (30/11, 17:00), αυτή τη φορά ως ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού. Η συγκυρία είναι ξεχωριστή, καθώς το επίσημο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, στις 30 Αυγούστου 2014, είχε πραγματοποιηθεί κόντρα στην τωρινή του ομάδα, σε έναν αγώνα που είχε λήξει ισόπαλος 1-1. Εκείνη η εμφάνιση αποτέλεσε τη μαγιά για μια σπουδαία πορεία με τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον είχε αποκτήσει από τον Εργοτέλη το 2013, αφήνοντάς τον δανεικό για μία σεζόν.

Στο πρώτο πέρασμά του από το Φάληρο, ο έμπειρος μέσος κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και το νταμπλ της σεζόν 2014/15, πριν κάνει το μεγάλο βήμα το 2017 για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Εκεί άφησε αμέσως το στίγμα του, σημειώνοντας δύο γκολ στο ντεμπούτο του στην Championship, στη νίκη με 4-3 επί της Μπρέντφορντ. Ένα χρόνο αργότερα όμως επέστρεψε στον Ολυμπιακό, όπου έμεινε σταθερά μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023, προσθέτοντας στη συλλογή του άλλα τρία πρωταθλήματα και ένα δεύτερο νταμπλ το 2020.

Τον Φεβρουάριο του 2023 δόθηκε δανεικός στην τουρκική Κόνιασπορ, ενώ το καλοκαίρι του ίδιου έτους υπέγραψε για δύο χρόνια με τη Χέρτα Βερολίνου. Μετά την επιτυχημένη παρουσία του στο εξωτερικό, ο Μπουχαλάκης επέστρεψε τον Σεπτέμβριο στη Super League για λογαριασμό του Παναιτωλικού, καταγράφοντας από την αρχή «γεμάτες» εμφανίσεις που τον έφεραν στις βασικές επιλογές του Γιάννη Αναστασίου.