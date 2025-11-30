Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα Γκαζιαντέπ – Εγιούπσπορ για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας. Ο Εμάνουελ Μπόατενγκ έγινε κάτοχος της μπάλας, μπήκε στην περιοχή και άρχισε να πλησιάζει προς την εστία του Μάρκους Φελίπε.

Την ίδια στιγμή όμως, μια σφοδρή σύρραξη ξέσπασε στην περιοχή της Εγιούπσπορ. Πολλοί παίκτες άφησαν το παιχνίδι και έτρεξαν να χωρίσουν τους πρωταγωνιστές του καβγά, με την ένταση να ξεφεύγει. Ακόμη και ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων εγκατέλειψε την εστία του για να μπει στη συμπλοκή.

Ο διαιτητής αποφάσισε να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί παρά τη φασαρία. Ο Μπόατενγκ είδε το ανεκμετάλλευτο δώρο, εκτέλεσε σε άδεια εστία και σημείωσε γκολ που μέτρησε κανονικά. Ο ρέφερι δεν έδειξε ούτε μία κίτρινη κάρτα στους παίκτες που εμπλέκονταν στη σύρραξη, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Το βίντεο του περιστατικού κάνει ήδη τον γύρο των social media, με πολλούς να μιλούν για την πιο σουρεαλιστική φάση της χρονιάς.

Δείτε παρακάτω την απίθανη φάση