Νέο περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού προκαλεί ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας στο σωφρονιστικό κατάστημα. Μετά την πρόσφατη υπόθεση όπου σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο για να του επισκευάσει το αυτοκίνητο, αποκαλύφθηκε ακόμη ένα συμβάν που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη φρούρηση του ιδρύματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου, άγνωστος άνδρας κατάφερε να προσεγγίσει τις φυλακές ανενόχλητος και να πετάξει δέμα προς τους κρατούμενους, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τη φρουρά.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, «τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στα σωφρονιστικά καταστήματα με τη φρούρησή τους, και κυρίως στις φυλακές Κορυδαλλού, παραμένουν, παρότι υπάρχει προσπάθεια από το αρμόδιο υπουργείο να τα περιορίσει». Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν ο δράστης πλησίασε πεζός από την οδό Σολωμού και υπερπήδησε ένα μεταλλικό φράγμα ύψους περίπου τριών μέτρων, που χωρίζει το κατάστημα εξωτερικής φρούρησης από τον χώρο των φυλακών.

Στη συνέχεια, «ο άγνωστος φαίνεται να εισήλθε ανενόχλητος στον διάδρομο πίσω από το μεταλλικό φράγμα, να πέταξε ένα δέμα πάνω από τον τοίχο της 5ης πτέρυγας όπου κρατούνται επικίνδυνοι ποινικοί, ανάμεσά τους και τουρκικής καταγωγής κρατούμενοι στους οποίους είχαν βρεθεί πρόσφατα όπλα». Παρά την παρουσία αστυνομικών και φρουρών, κανείς δεν αντιλήφθηκε την εισβολή, ενώ ο δράστης διέφυγε με τον ίδιο τρόπο.

Όπως σημειώνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, «η κίνηση του άνδρα έγινε αντιληπτή από μία υπάλληλο του απέναντι κτιρίου, δηλαδή των πρώην γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού», γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές.

Μετά τον συναγερμό που σήμανε, πραγματοποιήθηκε έρευνα κατά την οποία εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα και ποσότητες ναρκωτικών. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα ευρήματα προέρχονται από το μυστηριώδες δέμα που πετάχτηκε στις φυλακές ή από άλλη πηγή.