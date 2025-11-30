Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ παρέχει on-line εφαρμογή για τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης γήρατος. Η συμπλήρωση των στοιχείων γίνεται με ευθύνη του χρήστη, ενώ ο υπολογισμός βασίζεται στις διατάξεις του νόμου 4387/2016.

Για τη χρήση της εφαρμογής απαιτείται η εισαγωγή βασικών στοιχείων, όπως:

Ημερομηνία εξόδου στη σύνταξη

Ημερομηνία γέννησης

Ημέρες ασφάλισης (ένσημα)

Χρόνια διαμονής στην Ελλάδα από την ηλικία των 15 ετών

Το νομοθετικό πλαίσιο

Η εθνική σύνταξη θεσπίστηκε με τον νόμο 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 – 12.05.2016), ο οποίος καθιέρωσε το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας και εισήγαγε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου, η εθνική σύνταξη καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ σε όλους όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 χρόνια μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους συνταξιοδότησης. Για κάθε χρόνο διαμονής που υπολείπεται των 40 ετών, το ποσό μειώνεται αναλογικά κατά 1/40.

Μειώσεις και εξαιρέσεις

Η εθνική σύνταξη μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης, κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση της πλήρους ηλικίας συνταξιοδότησης. Για συνταξιούχους με ανικανότητα 67% έως 79,99% καταβάλλεται το 75% της σύνταξης, για ανικανότητα 50% έως 66,99% το 50%, ενώ για ανικανότητα έως 49,99% το 40%. Σε ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω, καταβάλλεται το πλήρες ποσό.

Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων, χορηγείται μόνο μία εθνική σύνταξη. Αν ο δικαιούχος λαμβάνει μία πλήρη και μία μειωμένη κύρια σύνταξη, καταβάλλεται το πλήρες ποσό. Αν λαμβάνει δύο μειωμένες, το συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει την πλήρη εθνική σύνταξη.

Διαβάστε ακόμα: