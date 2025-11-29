Στο Λονδίνο θα μεταβεί τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα είναι ο βασικός ομιλητής στο 4ο Επενδυτικό Συνέδριο που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Morgan Stanley, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο επίκεντρο της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη θα βρεθεί η συνεχιζόμενη πρόοδος της ελληνικής οικονομίας και η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η χώρα έχει πλέον αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας τη γεωπολιτική της ισχύ.

Επαφές με επενδυτές και συμμετοχή εταιρειών

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο πρωθυπουργός θα έχει σειρά επαφών με διεθνείς επενδυτές, επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα. Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν 42 κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παρουσιάζοντας στους ξένους επενδυτές τις ευκαιρίες του ελληνικού επενδυτικού τοπίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η δημόσια συζήτηση του κ. Μητσοτάκη με την CEO της Morgan Stanley, Κλερ Γούντμαν, στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Επίσκεψη στην Οξφόρδη

Το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Οξφόρδη για να συμμετάσχει σε ακόμη μία δημόσια συζήτηση, αυτή τη φορά στο Blavatnik School of Government (BSG) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Εκεί θα συνομιλήσει με την Κοσμήτορα της Σχολής και καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης, Νγκάιρ Γουντς.

Το BSG θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας δημόσιας πολιτικής παγκοσμίως. Παρέχει υψηλού επιπέδου διεπιστημονική κατάρτιση στους τομείς της διακυβέρνησης, των διεθνών σχέσεων, της οικονομικής πολιτικής και της ηγεσίας, αποτελώντας σημείο αναφοράς στη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής διακυβέρνησης. Οι έρευνές του επικεντρώνονται σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η οικονομική διακυβέρνηση, η κοινωνική πολιτική, η δημοκρατία, το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.