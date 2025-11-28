Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί επίσημα την Ινδία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου, έπειτα από πρόσκληση του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, η επίσκεψη «θα επιτρέψει να συζητηθούν όλες οι πτυχές της ποικίλης ατζέντας των ρωσοϊνδικών σχέσεων προνομιακής στρατηγικής σύμπραξης», ενώ θα υπάρξει και «ανταλλαγή απόψεων στα θέματα διεθνούς και περιφερειακής επικαιρότητας».

Η επίσκεψη αναμένεται να ολοκληρωθεί με την υπογραφή κοινής δήλωσης καθώς και εμπορικών συμφωνιών, ενώ ο Πούτιν θα έχει συνάντηση και με την πρόεδρο της Ινδίας, Ντραουπάντι Μούρμου.

Η ινδική κυβέρνηση, σε δική της ανακοίνωση, υπογράμμισε ότι η συνάντηση θα αποτελέσει ευκαιρία για επαναξιολόγηση των διμερών σχέσεων. «Η επερχόμενη επίσημη επίσκεψη θα προσφέρει μια ευκαιρία στην ηγεσία της Ινδίας και της Ρωσίας να ορίσουν το όραμα για την ενίσχυση της “ειδικής και προνομιακής στρατηγικής σύμπραξης” και να ανταλλάξουν απόψεις για περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος», ανέφερε το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η επίσκεψη του Ρώσου Προέδου Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ινδίας με τους δυτικούς συμμάχους της έχουν οξυνθεί, εξαιτίας της συνεχιζόμενης αγοράς ρωσικού πετρελαίου σε μειωμένες τιμές μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αύξησε στο 50% τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς «στην πλειονότητα των εισαγωγών από την Ινδία», κατηγορώντας το Νέο Δελχί πως «χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή της Ρωσίας», σύμφωνα με το ΑΠΕ–ΜΠΕ.

Τέλος, οι κυρώσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε απότομη επιδείνωση των αμερικανο-ινδικών σχέσεων, την ώρα που οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.