Η παραγωγή της νέας Monster, της πέμπτης γενιάς ενός πραγματικού εμβληματικού μοντέλου για τον κόσμο της μοτοσυκλέτας, έχει ξεκινήσει στο εργοστάσιο του Borgo Panigale.

Η νέα Monster, πλήρως ανασχεδιασμένη, συνδυάζει χαμηλό βάρος και προηγμένη τεχνολογία.

Χάρη στον μοναδικό δικύλινδρο V κινητήρα, η νέα Monster είναι slim, σπορ και ταυτόχρονα οικονομική στη λειτουργία. O νέος V2 είναι ελαφρύς και αποδοτικός, χάρη στο σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων εισαγωγής IVT (Intake Variable Timing), που συνδυάζει ομαλή λειτουργία στις χαμηλές στροφές, δύναμη στις μεσαίες και ισχύ στις υψηλές.

Η Monster 2026 προσφέρει πιο άνετη και πρακτική θέση οδήγησης, χάρη στη χαμηλότερη σέλα σε σχέση με την προκάτοχό της.

Τα τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Sport, Road, Urban, Wet) και το προηγμένο ηλεκτρονικό πακέτο με DTC, DWC, EBC και cornering ABS καθιστούν τη μοτοσικλέτα διαισθητική και ευέλικτη.

Για όσους θέλουν να κάνουν τη Monster πραγματικά δική τους, η Ducati Performance προσφέρει πληθώρα αξεσουάρ που αναδεικνύουν την αισθητική της μοτοσικλέτας, όπως εξαρτήματα από ανθρακονήματα ή αλουμίνιο, καθώς και σπορ σέλα με επένδυση Alcantara. Οι λάτρεις της σπορ οδήγησης θα εκτιμήσουν επίσης την εξάτμιση από τιτάνιο με τις ανθρακονημάτινες απολήξεις, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Termignoni, μειώνουν το βάρος (-0,2 kg) και ενισχύουν αναμφισβήτητα τον χαρακτήρα της Monster.