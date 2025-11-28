Tις πρώτες εικόνες του ανανεωμένου Opel Astra (καθώς και του Sports Tourer) αποκάλυψε η φίρμα, το οποίο θα αποκαλυφθεί πλήρως και θα λανσαριστεί στην αγορά τους επόμενους μήνες.

Το Astra έκτης γενιάς , που λανσαρίστηκε το 2021, σηματοδότησε μια καθαρή ρήξη με το παρελθόν της GM, υιοθετώντας την αρχιτεκτονική Stellantis για πρώτη φορά. Τέσσερα χρόνια αργότερα, πρόκειται να υποβληθεί σε μια αναβάθμιση στο μέσο του κύκλου ζωής του, σχεδιασμένη να το διατηρήσει επίκαιρο στο μυαλό των αγοραστών και να ενισχύσει τη θέση του έναντι της σταθερά αυξανόμενης γκάμας SUV της Opel.

Η μάσκα Opel Vizor ενσωματώνει πλέον ευρύτερα στοιχεία LED που πλαισιώνουν το φωτιζόμενο έμβλημα Opel Blitz.

Μηχανικά θα προσφέρεται με τον ήπιο υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1.200 κ.εκ απόδοσης 145 ίππων, με τον turbodiesel 1,5 λίτρων απόδοσης 130 ίππων, με τον plug-in υβριδικό 1.600άρη κινητήρα απόδοσης 195 ίππων, αλλά με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 156 ίππων.