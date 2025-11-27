Ένα απίστευτo βίντεο με άκρως χριστουγεννιάτικη διάθεση κάνει εδώ και λίγες ημέρες τον γύρο του Διαδικτύου.

Το βίντεο, που δημοσίευσε ο χορευτής Jikamanu στο TikTok πριν από τρεις ημέρες, μετρά ήδη 12,9 εκατ. προβολές και έχει γίνει viral σε όλες τις πλατφόρμες των Social Media.

Στο βίντεο, λοιπόν, μπορεί να δει κανείς την αυθόρμητη αντίδραση ενός πλήθους στο νυχτερινό Παρίσι, όταν άρχισε να πέφτει το πρώτο χιόνι για φέτος, με τον Jikamanu να τους ξαφνιάζει κουβαλώντας ένα τεράστιο ηχείο.

Ο κόσμος, που είναι συγκεντρωμένος σε ένα πολυσύχναστο δρόμο έξω από μπαρ του Παρισιού, ξεκινά να χορεύει ξέφρενα και να τραγουδά.

Κάποιοι φαίνεται να φορούν μπουφάν, κασκόλ και σκουφιά, ενώ άλλοι κρατούν το ποτό τους ή τα ψώνια τους, αλλά όλοι μαζί χοροπηδούν χαρούμενα, γελούν και διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

«Είναι δυνατόν να φέρεις χαρά και ευθυμία στο Παρίσι;» γράφει η λεζάντα, με το βίντεο να αποτελεί την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Ο ίδιος χορευτής έχει ανεβάσει κι άλλα βίντεο, στα οποία εμφανίζεται να προσκαλεί τον κόσμο να συμμετάσχει στα χορευτικά του δρόμου τύπου flashmob.