Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ένα νέο πρόγραμμα εθελουσίας στρατιωτικής θητείας για νέους και νέες ηλικίας 18 ετών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Tribune de Dimanche.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη στρατολόγηση 2.000 έως 3.000 ατόμων μέσα στο επόμενο έτος, με προοπτική να φτάσουν τα 50.000 έως το 2035. Η διάρκεια της θητείας θα είναι δέκα μήνες και θα συνοδεύεται από μηνιαίο επίδομα μεταξύ 900 και 1.000 ευρώ.

Σήμερα, οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις αριθμούν περίπου 200.000 άτομα ενεργό προσωπικό και 47.000 εφέδρους. Το νέο πρόγραμμα θεωρείται μέρος της προσπάθειας για ενίσχυση της εθνικής άμυνας και της κοινωνικής συνοχής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί σήμερα την 27η Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού. Εκεί θα συναντηθεί με νέους ανθρώπους και, όπως αναφέρεται, «θα επιβεβαιώσει εκ νέου τη σημασία της προετοιμασίας του έθνους και της τόνωσης του ηθικού του απέναντι στις αυξανόμενες απειλές».