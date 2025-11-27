Το Μουσείο του Λούβρου προχωρά σε σημαντική αύξηση της τιμής εισόδου για επισκέπτες εκτός Ευρώπης από το 2026, στο πλαίσιο μέτρων ενίσχυσης που είχε εισηγηθεί η γαλλική κυβέρνηση. Η τιμή του εισιτηρίου θα αυξηθεί κατά 45%, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του μουσείου.

Από τις 14 Ιανουαρίου, οι υπήκοοι χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου –δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας– θα πληρώνουν 32 ευρώ για την είσοδο στο Λούβρο. Πρόκειται για αύξηση 10 ευρώ σε σχέση με την τρέχουσα τιμή, για πρόσβαση στους εντυπωσιακούς χώρους του μουσείου που εκτείνονται σε 73.000 τετραγωνικά μέτρα.

Η αναπροσαρμογή θα επηρεάσει κυρίως τους Αμερικανούς επισκέπτες, που αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ξένων τουριστών, καθώς και τους Κινέζους, οι οποίοι βρίσκονται στην τρίτη θέση των επισκεπτών, σύμφωνα με τον απολογισμό δραστηριότητας του Λούβρου για το 2024. Το περασμένο έτος, το μουσείο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων το 69% προερχόταν από το εξωτερικό.

Νέα έσοδα για τη συντήρηση και την ασφάλεια

Το Λούβρο, που βρέθηκε πρόσφατα στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, εκτιμά ότι η αύξηση θα αποφέρει επιπλέον έσοδα ύψους 15 έως 20 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Τα ποσά αυτά θα κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση των «δομικών προβλημάτων» του μουσείου, όπως ανέφερε εκπρόσωπός του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σε πρόσφατη έκθεση, το Ελεγκτικό Συνέδριο προειδοποίησε ότι το μουσείο αντιμετωπίζει «έναν τοίχο επενδύσεων που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει» λόγω έλλειψης ιεράρχησης στα πολυάριθμα προγράμματά του. Η ληστεία του Οκτωβρίου ανέδειξε, παράλληλα, την ανεπάρκεια του εξοπλισμού ασφαλείας και οδήγησε στην έναρξη διοικητικής έρευνας για την κλοπή των κοσμημάτων του Στέμματος.

Η πολιτική διάσταση της απόφασης

Την πρόταση για την αύξηση είχε καταθέσει τον Ιανουάριο η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, η οποία είχε δηλώσει ότι επιδιώκει να είναι «εφευρετική» στη δημιουργία νέων πηγών χρηματοδότησης. Η πρωτοβουλία ήρθε έπειτα από την προειδοποίηση της προέδρου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, σχετικά με τη γήρανση των εγκαταστάσεων του ιστορικού μουσείου.