Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε σήμερα ακόμη τέσσερα άτομα στο πλαίσιο των ερευνών για την κλοπή του αιώνα στο Λούβρο τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Οι ύποπτοι είναι δύο άνδρες ηλικίας 38 και 39 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 31 και 40 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τέσσερα άλλα άτομα είχαν συλληφθεί στις 29 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου και έχουν τεθεί υπό επίσημη έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Οκτωβρίου, διαρρήκτες εισέβαλαν στο Μουσείο του Λούβρου και μέσα σε λίγα λεπτά αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων, μέρα μεσημέρι. Το περιστατικό έπληξε την αξιοπιστία του μουσείου όσον αφορά την προστασία των ανεκτίμητων θησαυρών του, ανοίγοντας συζήτηση για τα κενά ασφαλείας στον πιο επισκέψιμο χώρο πολιτισμού παγκοσμίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κοσμήματα δεν έχουν ανακτηθεί ακόμη.