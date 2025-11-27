Με δύο μεγάλες νίκες στην πλάτη του –απέναντι σε Λιλ και Γιουνγκ Μπόις– ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια χρυσή ευκαιρία: να φτάσει στους 10 βαθμούς και να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στους «24», μια ανάσα από τη φάση των «16».

Η Τούμπα είναι ξανά sold out, και αυτό από μόνο του διαμορφώνει συνθήκες… καμίνι. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, που παρουσιάζει σταθερότητα, σοβαρότητα και μια σπάνια ευρωπαϊκή ωριμότητα. Το ίδιο περιμένει και κόντρα στη Μπραν, μια ομάδα που μπορεί να μην έχει το βαρύ όνομα, αλλά έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη, «τρέχει» πολύ στο γήπεδο και έχει πάρει αποτελέσματα σε δύσκολες έδρες όπως η Λιλ και η Μπολόνια.

Το μεγάλο ερώτημα στο τέρμα

Το μεγαλύτερο προπονητικό δίλημμα αφορά το ποιος θα υπερασπιστεί την εστία του ΠΑΟΚ. Ο Γίρι Παβλενκα και ο Αντώνης Τσιφτσής παραμένουν σε απόλυτη… μάχη για το ποιος θα ξεκινήσει. Ο Τσέχος έχει την εμπειρία και την σταθερότητα, ο Έλληνας έχει δείξει εξαιρετικά αντανακλαστικά και σιγουριά όποτε χρειάστηκε. Η τελική επιλογή θα γίνει κυριολεκτικά τις τελευταίες ώρες, με τον Λουτσέσκου να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του.

Η άμυνα γεμίζει ξανά

Τα νέα από το αμυντικό κομμάτι είναι σαφώς πιο θετικά. Μπάμπα Ραχμάν, Τζόντζο Κένι και Τόμας Κεντζιόρα επιστρέφουν στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού, δίνοντάς του σημαντικές λύσεις και βάθος. Με τον ΠΑΟΚ να χρειάζεται ισορροπία απέναντι στη γρήγορη Μπραν, η παρουσία έμπειρων αμυντικών είναι κρίσιμη.

Ο Λουτσέσκου αναμένεται να διατηρήσει την τετράδα με έμφαση στη σταθερότητα και την πειθαρχία. Ο Βιεϊρίνια δύσκολα θα βρεθεί βασικός σε τόσο απαιτητικό παιχνίδι, ενώ ο Κεντζιόρα μοιάζει φαβορί για το δεξί άκρο. Στα στόπερ, ο Μιχαηλίδης έχει σαφές προβάδισμα, πλάι πιθανότατα στον Πολωνό ανάλογα με το πώς θα θελήσει ο Λουτσέσκου να διαχειριστεί την πίεση και τον ρυθμό του αντιπάλου.

Αλλαγές και στο κέντρο – Ο Μπιάνκο σε πρώτο πλάνο

Στη μεσαία γραμμή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε τον Μπιάνκο από την αρχή. Ο Ιταλός χαφ δείχνει σταθερότητα, ένταση και καλύτερη ισορροπία ανασταλτικά σε σχέση με τον Οζντόεφ, τον οποίο ο Λουτσέσκου πιθανόν να έχει σαν όπλο για το δεύτερο ημίχρονο.

Δίπλα του αναμένεται να βρεθει ο Μεϊτέ που θα αποτελέσει μια πιο «δυναμική» επιλογή αν το ματς απαιτήσει σκληρότητα και δύναμη στις μάχες.

Η τριάδα πίσω από τον Γιακουμάκη

Το επιθετικό κομμάτι αναμένεται να παρουσιάσει μια αλλαγή: ο Δημήτρης Πέλκας έχει σοβαρές πιθανότητες να ξεκινήσει στο «10», παίζοντας ανάμεσα στους Ζίβκοβιτς και Τάισον. Ο Κωνσταντέλιας, παρότι σημαντικός, αναμένεται να προφυλαχθεί μετά τις τελευταίες ενοχλήσεις του και να αποτελέσει πολύτιμη λύση από τον πάγκο αν χρειαστεί.

Ο Πέλκας έχει δείξει ότι μπορεί να κρατήσει ρυθμό, να πιέσει, να δημιουργήσει και να συνδέσει γραμμές – στοιχεία απαραίτητα απέναντι σε μια ομάδα που τρέχει και δεν αφήνει χώρους.

Στην κορυφή, ο… πεινασμένος Γιακουμάκης

Σεντερ φορ είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο διεθνής επιθετικός ψάχνει ξανά ευρωπαϊκό γκολ, κάτι που θα του δώσει αυτοπεποίθηση και θα απελευθερώσει συνολικά την επίθεση του ΠΑΟΚ. Με τις σέντρες Τάισον και Ζίβκοβιτς, αλλά και τη δημιουργία από τον Πέλκα, ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι μπορεί να τον τροφοδοτήσει σωστά.

Ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται αποφασισμένος. Ο Λουτσέσκου έχει ζητήσει σοβαρότητα, πειθαρχία και καθαρό μυαλό. Η Ευρώπη είναι στόχος – και η Μπραν, όσο επικίνδυνη κι αν είναι, αποτελεί αντίπαλο που ο ΠΑΟΚ μπορεί και πρέπει να νικήσει.

Μέσα σε μια Τούμπα που θα βράζει, ο Δικέφαλος καλείται να γράψει ακόμη μία ευρωπαϊκή σελίδα. Μια νίκη που μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, και ίσως το πρώτο μεγάλο βήμα για κάτι ακόμη μεγαλύτερο.