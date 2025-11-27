Δημοφιλή
- 1
Προσωπικός Αριθμός: Τι θα γίνει με όσους απέκτησαν νέα ταυτότητα πριν την έκδοσή του - Απαιτείται αλλαγή;
- 2
Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση για μεγάλο όγκο νερού στην Αττική - Live η πορεία των έντονων φαινομένων
- 3
Τέρμα το Μετρό το βράδυ του Σαββάτουι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι και σηκώνουν χειρόφρενο
- 4
Πώς ένα σφάλμα του Google Maps έγινε ο «εφιάλτης» ενός χωριού στη Βρετανία
- 5
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της ενίσχυσης
- 6
Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: Ποιοι δικαιούνται τι και σε ποια σειρά
- 7
Νέο όπλο made in Greece: Σχεδιάζονται ελληνικά λέιζερ ασπίδα στο Αιγαίο
- 8
Καλαμάρια «γίγαντες» στη Μύκονο: Ντόπιος βούτηξε και τα έπιασε με τα χέρια
- 9
Ένοπλες Δυνάμεις: Αυξήσεις και αναδρομικάι θα δουν στη μισθοδοσία τους
- 10
Αρκάς: Όταν οι δάσκαλοι... σου μαθαίνουν και την αμάθεια
Euroleague: Νέα ποινή για τη Μονακό με πρόστιμο 300.000 ευρώ
Η Οικονομική Επιτροπή της Euroleague τιμώρησε τη Μονακό για παραβίαση των κανονισμών του Fair Play, με μεγάλο χρηματικό πρόστιμο
ΠΑΟΚ: Ψάχνει την πέμπτη νίκη κόντρα σε Νορβηγούς
Το σημερινό ματς με την Μπραν είναι συνολικά το έβδομο για τον ΠΑΟΚ απέναντι σε ομάδες από την Νορβηγία στα χρόνια της ευρωπαϊκής του ιστορίας.
ΠΑΟK: Μια ακόμα πρόκληση μπροστά του κόντρα στην Μπραν
Το αποψινό βράδυ βρίσκει τον ΠΑΟΚ μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες της τελευταίας δεκαετίας στην Ευρώπη. Η κατάμεστη Τούμπα ετοιμάζεται να ζήσει μία ακόμη εκρηκτική ευρωπαϊκή βραδιά, με τον Δικέφαλο να υποδέχεται την επικίνδυνη και άκρως ανταγωνιστική Μπραν, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.
Σφοδρή κριτική και «εφιάλτης» δίχως τέλος για την Λίβερπουλ
Δεν έχει τελειωμό το φετινό μαρτύριο της Λίβερπουλ, με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ να δέχεται δριμεία κριτική και τους «reds» να πρέπει πλέον να δώσουν απαντήσεις