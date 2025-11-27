Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τρεις ποδοσφαιριστές του να μην μπορούν να συνεχίσουν, γεγονός που άλλαξε πλήρως τα πλάνα του.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ντάνι Γκαρθία να ζητά αλλαγή λόγω ενοχλήσεων, με τον Έσε να μπαίνει στη θέση του. Η ατυχία συνεχίστηκε λίγα λεπτά αργότερα: στο 62ο λεπτό ο Λορέντσο Πιρόλα τραυματίστηκε μετά από προσπάθειά του να ανακόψει επιθετική ενέργεια της Ρεάλ και αναγκάστηκε να αποχωρήσει, παραχωρώντας τη θέση του στον Ζουλιάν Μπιανκόν.

Το τρίτο και πιο ηχηρό πλήγμα ήρθε στο 72’, όταν ο Ντάνιελ Ποντένσε έπεσε στο χορτάρι δείχνοντας εμφανώς ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο Πορτογάλος αντικαταστάθηκε από τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ολοκληρώνοντας μια βραδιά γεμάτη ανατροπές και αναγκαστικές λύσεις για τον Ολυμπιακό.