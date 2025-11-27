Επίθεση κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την θέσπιση Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.

«Σήμερα παρουσιάζεται ως “μεγάλη μεταρρύθμιση”, κάτι που δεν λύνει το πρόβλημα, απλώς μεταφέρει την πολιτική ευθύνη αλλού. Γιατί αν κάτι φοβάστε, είναι η ευθύνη. Όχι η ακρίβεια, όχι τα καρτέλ, η ευθύνη. Αυτό το νομοσχέδιο έρχεται τρία χρόνια μετά την ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που απορρίψατε το 2022, όταν η κρίση κορυφωνόταν» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Ανδρουλάκης.

«Εμείς προτείναμε λύσεις. Εσείς κάνατε επικοινωνία. Αντί για πραγματική Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, φέρνετε μια “Αρχή-βιτρίνα”, ελεγχόμενη από το Υπουργείο, μακριά από κάθε ευρωπαϊκό πρότυπο. Η κυβέρνηση δεν θέλει ισχυρή Αρχή. Θέλει μια Αρχή-“πλυντήριο”, για να κρύβει τις ευθύνες της απέναντι στα καρτέλ», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε αναλυτικά τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ της Αρχής που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και της ρύθμισης που εισηγήθηκε η κυβέρνηση της ΝΔ. «Η πρότασή μας εντάσσεται σε μια συνολική Αρχιτεκτονική Προστασίας των Καταναλωτών, που περιλαμβάνει και τη δημιουργία Εθνικού Ιδρύματος Κατανάλωσης, για συγκριτικές δοκιμές, έρευνες και δράσεις, που ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό και την ενημερωμένη επιλογή των πολιτών», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

«Βολεύεστε με τη λογική “Κάποιοι Κερδίζουν όταν κάποιοι Χάνουν” από την ακρίβεια ή από τη στεγαστική κρίση», συμπλήρωσε θέτοντας το ερώτημα:« σας ζητάμε εδώ και τώρα διαφάνεια: πόσα πρόστιμα έχετε επιβάλλει και πόσα έχετε εισπράξει;», ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη δημόσια περιουσία ως λάφυρο, επικαλούμενος γι’ αυτό τις αποφάσεις για τα ΕΛΤΑ.

«Ρωτώ ευθέως τον Υπουργό: Σε ποια ιδιωτική εταιρεία θα επέτρεπαν τέτοια διαχείριση; Ποιος CEO θα έδινε σε συμβούλους 10.400 ευρώ τη μέρα; Κανένας. Μόνο στα golden boys της ΝΔ επιτρέπονται αυτά τα πειράματα. Μόνο στη δική σας φιλική οικονομία» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επιτέθηκε στην κυβέρνηση και την επέκρινε έντονα για τη τροπολογία στο νομοσχέδιο, όπου «τα Ναυπηγεία Ελευσίνας δείχνουν, τo πώς αντιμετωπίζει στρατηγικές υποδομές εθνικής σημασίας. Για εμάς, τα λιμάνια και τα ναυπηγεία της χώρας είναι ζήτημα κυριαρχίας. Είναι στρατηγική επιλογή δεκαετιών. Και ας είμαστε ξεκάθαροι: Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται, με ευρύ διάλογο, με κοινοβουλευτικό έλεγχο, με διαφάνεια. Γιατί δεν αφορούν μια τετραετία. Αφορούν γενιές».

Συνέχισε δε λέγοντας: «Στην περίπτωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, υπήρξε διαβούλευση; Συνεδρίασαν οι αρμόδιες επιτροπές της Βουλής; Καμία ενημέρωση, κανένα master plan, κανένα στρατηγικός σχεδιασμός για τα λιμάνια της χώρας».

Υπογράμμισε ότι «η παρούσα κυβέρνηση έχει συμφέρον να διατηρεί την ακρίβεια σαν μια βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Σας θέλουν ομήρους, σας λένε “ή αυτοί ή το χάος”. Αρνούνται κάθε ουσιαστική λύση, αρνούνται κάθε λογοδοσία για να σας κρατούν ομήρους και στο σκοτάδι. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που αξίζουμε, μετά από δεκαπέντε χρόνια θυσιών».

«Εμείς έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε την ομάδα και τις πολιτικές που στρώνουν ένα ασφαλές μονοπάτι για την Πολιτική Αλλαγή, που τόσο πολύ χρειάζεται ο τόπος, ώστε να ανασάνει. Για να μην μένει κανείς πίσω, για να έχουν όλοι αξιοπρεπή κατοικία, για να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της χώρας και όχι να κάνουν πάρτι τα γαλάζια παιδιά. Έτσι θα οικοδομήσουμε μια Ελλάδα ευημερίας και δικαιοσύνης. “Μια Ελλάδα για όλους”», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε αιχμηρά, τα όσα προκύπτουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ . Όπως υπογράμμισε «το Μαξίμου και οι βουλευτές της ΝΔ στην επιτροπή οργάνωσαν την απόδραση του Φραπέ από την Εξεταστική. Απέρριψαν το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και σύσσωμης της αντιπολίτευσης να προσαχθεί βιαίως, με το περισπούδαστο επιχείρημα ότι “και να ερχόταν, δεν θα μιλούσε”. Σήμερα η ΝΔ κάνει την κωλοτούμπα και ξανακαλεί τον Φραπέ. Ζητά η ΝΔ να επανακληθεί ο Ξυλούρης, γιατί είναι “φίλος φίλου μου” και όχι επειδή είναι κουμπάρος, κομματάρχης και προσωπικός φίλος του Πρωθυπουργού», καταθέτοντας στα πρακτικά σχετικό δημοσίευμα εφημερίδας της Κρήτης για να τεκμηριώσει την αναφορά του.

«Το ΠΑΣΟΚ επιμένει όχι απλώς στην κλήση, αλλά και στην άμεση βίαιη προσαγωγή του Γ. Ξυλούρη, ώστε να δώσει εξηγήσεις για όλα, και να τον ακούσει ο ελληνικός λαός. Να μας πει ποιος είναι ο «Μεγάλος». Ποιος είναι ο «Κυριάκος», ποιος ο «Γρηγόρης» των υπουργικών ραντεβού, ποιος ο «Μάκης», και ποιες οι «πλάτες» που επέτρεπαν στον Γ. Ξυλούρη να παρεμβαίνει ανά πάσα στιγμή στο Μαξίμου και να κανονίζει και πότε θα του γίνει έλεγχος. Να μας αφηγηθεί ο κουμπάρος και κομματάρχης του Πρωθυπουργού, πως κατέληξε να πρωταγωνιστεί στο σκάνδαλο διαφθοράς. Να μας δώσει και αυτός τους αριθμούς του τζόκερ, γιατί τις τελευταίες ημέρες όποιο γαλάζιο στέλεχος έρχεται στην εξεταστική, του τρέχει η τύχη από τα μπατζάκια!», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.