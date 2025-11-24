Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι και θα παραμείνει σύμμαχος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δίνουν πνοή και θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα», κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα που θέλουμε να χτίσουμε δεν είναι η Ελλάδα των ολιγοπωλίων. Είναι η Ελλάδα που στηρίζει τον επαγγελματία, δίνει χώρο στη δημιουργία και επενδύει στις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις». Όπως είπε, για το ΠΑΣΟΚ «υπάρχει μια απλή, αλλά αδιαπραγμάτευτη αλήθεια: χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιώσιμη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου δεν υπάρχει».

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο κ. Ανδρουλάκης αντιπαρέβαλε «απέναντι στη λογική που βλέπουμε συχνά να εκφράζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας – τη λογική ότι “το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό”» ένα επεξεργασμένο σχέδιο, το οποίο παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης:

• 120 δόσεις για όλους, για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων για τους συνεπείς μέχρι το τέλος της ρύθμισης.

• Ακατάσχετο αναλογικό τροφοδότη λογαριασμό, ώστε κάθε επιχείρηση να μπορεί να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις της.

• Μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων και «δεύτερη ευκαιρία» για επανεκκίνηση δραστηριότητας, με αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

• Αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ – από 10.000 ευρώ που ισχύει σήμερα – για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

• Δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης.

«Η ανάπτυξη δεν χτίζεται με ανισότητες»

«Αυτές οι πολιτικές στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, στο οποίο ο επαγγελματίας δεν θα αισθάνεται μόνος, αλλά θα έχει δίπλα του την Πολιτεία», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι «η ανάπτυξη δεν χτίζεται με ανισότητες, αλλά με ευκαιρίες και ίσους κανόνες για μικρούς και μεγάλους».

Επεσήμανε επίσης τον ενεργό ρόλο των Επιμελητηρίων, ειδικά σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών. «Χρειαζόμαστε Επιμελητήρια ενεργά, εξωστρεφή, καινοτόμα· Επιμελητήρια που διαμορφώνουν προτάσεις, υπερασπίζονται τα μέλη τους και συμμετέχουν στον εθνικό διάλογο για την ανάπτυξη», σημείωσε.

Η συμβολή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήρε τη συμβολή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην ελληνική οικονομία, τονίζοντας ότι για έναν αιώνα στηρίζει τον επαγγελματία, τον αυτοαπασχολούμενο και τη μικρομεσαία επιχείρηση.

«Πρόκειται για ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πραγματικής οικονομίας. Που δουλεύουν, επενδύουν, δημιουργούν και στηρίζουν τη γενικότερη ανάπτυξη του εμπορίου και των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με την ίδια συνέπεια, θα συνεχίσει το έργο του και στον επόμενο αιώνα».