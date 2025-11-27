Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου θα εμφανιστεί στο επεισόδιο της σειράς This Natural Life στις 23 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του BBC.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής, Μάρθα Κίρνεϊ, θα συνομιλήσει με τον μονάρχη στα κεντρικά γραφεία του φιλανθρωπικού οργανισμού The King’s Foundation, που βρίσκονται στο κτήμα του οίκου Ντάμφρις (Dumfries House) στο Άιρσαϊρ, στη νοτιοδυτική Σκωτία.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της σειράς, «περπατώντας μέσα στο δενδροκομείο του κτήματος, η Αυτού Μεγαλειότητα αναλογίζεται πώς ξεκίνησε η αγάπη του για τον φυσικό κόσμο στην παιδική ηλικία και συζητά θέματα, όπως η σημασία της διδασκαλίας αγροτικών δεξιοτήτων, η προστασία των θαλασσών, η τέχνη της φυτογλυπτικής και η χαρά που του προκαλεί να κρατά στο χέρι ένα κλαδευτήρι».

Η Μάρθα Κίρνεϊ θα συνομιλήσει επίσης με το προσωπικό και τους μαθητές του κτήματος, όπως επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου του BBC.

Το Dumfries House φιλοξενεί ορισμένα από τα πιο εμβληματικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ιδρύματος, τα οποία ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, προάγουν την προσωπική ανάπτυξη και προσφέρουν εκπαίδευση σε δεξιότητες της πραγματικής ζωής.

«Χάρη στον ίδιο και την ομάδα του οργανισμού The King’s Foundation έχει γίνει ο χώρος πρασίνου και η σχολή εκπαίδευσης που είναι σήμερα» δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ιδρύματος, Κριστίνα Μάριν.

Η φιλοσοφία της σειράς

Στη σειρά This Natural Life, η Μάρθα Κίρνεϊ εξερευνά τη σημασία του φυσικού κόσμου στη ζωή των καλεσμένων της. Κάθε προσκεκλημένος την οδηγεί σε μια τοποθεσία που έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον και μοιράζεται πώς η φύση έχει διαμορφώσει, επηρεάσει ή εμπνεύσει τη ζωή του.