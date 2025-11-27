Όσοι οδηγοί ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης τις μετακινήσεις τους, κατάλαβαν από την πρώτη στιγμή ότι η μέρα δεν θα ήταν εύκολη. Η ήδη επιβαρυμένη κυκλοφορία εντάθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της πρωινής βροχής, που δημιούργησε πρόσθετες καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα από τις 06:30, ενώ και η Αττική Οδός αντιμετωπίζει προβλήματα από νωρίς.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, ενώ, με δυσκολία φτάνουν μέχρι τα διυλιστήρια και τα οχήματα που κινούνται στη Λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά.

Αργές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Καρέα από το ύψος της Ηλιούπολης μέχρι την Κατεχάκη, ενώ και στην Παραλιακή, τα οχήματα πάνε «σημειωτόν» από τον Φλοίσβο έως τον Άλιμο.

Κίνηση: Καθυστερήσεις έως 25′ στην Αττική Οδό

Από νωρίς αντιμετωπίζει προβλήματα και η Αττική Οδός σε εκείνο το σημείο. Καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Μεγαλύτερες είναι οι καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο, από 20΄-25′ από Φυλής έως Κηφισίας και 10΄-15΄στην έξοδο προς Λαμία.

Επίσης μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι σχεδόν τον Ασπρόπυργο, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται από τη Λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά μέχρι τα διυλιστήρια, με την πρωινή βροχή να συμβάλλει στην ακόμη πιο αργή ροή των οχημάτων.