Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά.

Με τα περσινά και τα προπέρσινα στολίδια και με τα μελομακάρονα μετρημένα θα κάνουν και φέτος Χριστούγεννα οι περισσότεροι Έλληνες, μιας και η ακρίβεια «χτυπά» και την εορταστική αγορά. Τέλη Νοεμβρίου και ενώ άλλες χρονιές η χριστουγεννιάτικη καταναλωτική κίνηση είχε ξεκινήσει, φέτος επιχειρηματίες και καταναλωτές συμφωνούν, ότι η αγορά κινείται ακόμα σε υποτονικά επίπεδα.

Η εκτίναξη των τιμών στις πρώτες ύλες, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους επιβαρύνει σημαντικά το κόστος παραγωγής σε ζαχαροπλαστεία και καταστήματα εποχιακών ειδών με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να καταλήγουν τελικά στον καταναλωτή. Ενδεικτικά, φέτος η τιμή στα μελομακάρονα αναμένεται να φθάσει τα 20 ευρώ, οι κουραμπιέδες τα 30 ευρώ και οι δίπλες τα 18 ευρώ.

Οι επαγγελματίες ελπίζουν, ότι από τις αρχές Δεκεμβρίου η κίνηση στην αγορά θα αρχίσει να ζεσταίνεται.