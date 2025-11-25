Αυξημένη κίνηση παρατηρείται από νωρίς το πρωί της Τρίτης (25/11) στους δρόμους της Αττικής. Tα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις λεωφόρους Κηφισού, Κηφισίας αλλά και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις 20΄- 25΄από Παιανία έως Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας, 5΄- 10΄στην έξοδο για Λαμία.

Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα.

Προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Συγγρού, στην Κηφισίας, στην Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη, στη Βασ. Σοφίας, στην Αμαλίας και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος.

