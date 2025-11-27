Ο πατέρας του 19χρoνου ΕΠΟΠ που έχασε τη ζωή του από έκρηξη χειροβομβίδας το πρωί της Τετάρτης στη Ρόδο έχει ορίσει πραγματογνώμονα και αναζητεί την αλήθεια.

Όπως μετέδωσε τo ΜEGA, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.00 το πρωί της Τετάρτης 26/11 στην περιοχή Αφάντου, όταν οι δύο στρατιωτικοί (πυροτεχνουργοί) που υπηρετούσαν σε μονάδα στην κεντρική Ρόδο, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα, που εξερράγη επιτόπου. Για το τραγικό δυστύχημα έχει διαταχθεί έρευνα.

Η πρώτη εξήγηση για τα όσα συνέβησαν είναι το ανθρώπινο λάθος.

Τα ερωτήματα

Τα ερωτήματα πολλά: Είχε βγει από το κουτί η χειροβομβίδα; Έσκασε στην προετοιμασία ή στην ρίψη; Ήταν αποθηκευμένη σε σωστές συνθήκες;

Είχε προετοιμαστεί κατάλληλα; Από πού προερχόταν το υλικό; Έχει αιγυπτιακές χειροβομβίδες ο ελληνικός στρατός, όπως αυτές της Κύπρου;

Οι ίδιοι οι στρατιωτικοί ζητούν μάλιστα ανεξάρτητη διερεύνηση.

Η ΠΟΜΕΝΣ ζητά επισήμως:

-Αυστηρή, ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση του ατυχήματος από τα αρμόδια όργανα.

-Πλήρη απόδοση ευθυνών σε περίπτωση παραλείψεων ή σφαλμάτων.

-Δημοσιοποίηση των πορισμάτων και των προτάσεων ασφαλείας προς όλους τους σχηματισμούς.

-Επανεξέταση των διαδικασιών χειρισμού όπλων και εκρηκτικών με επικαιροποίηση και αυστηρή εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων και διαταγών ασφαλείας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας στο Live News

«Η οικογένεια του Ραφαήλ θέλει απαντήσεις. Η οικογένεια έχει ορίσει δικό της πραγματογνώμονα. Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με το ΑΤ και τους βαθμοφόρους του συγκεκριμένου τάγματος» τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου, Γιώργος Κοκοσάλης.

«Είναι πάρα πολλά τα αναπάντηντα ερωτήματα. Ο ένας δρόμος είναι να αποκλειστεί καταρχήν η εγκληματική ενέργεια, που αν κάτι τέτοιο ενδεχόμενα αποκαλυφθεί θα πρέπει να επιληφθούν κι άλλες υπηρεσίες» υπογράμμισε.

Οι έρευνες εστιάζονται στο αν υπήρχε αστοχία υλικού ή λάθος χειρισμού τόνισε από την πλευρά του ο Νίκος Ευαγγελάτος.

Κατά το ρεπορτάζ, αυτό που προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι πως ενδέχεται να υπήρξε θέμα με τα μέτρα ασφαλείας. Και αυτό δημιουργεί το ερώτημα αν ένα νέο παιδί με μικρή πείρα μπορεί να διαχειριστεί, χωρίς όλα τα απαραίτητα μέτρα, επικίνδυνες καταστάσεις αλλά και αν η εκπαίδευση που είχε λάβει ήταν επαρκής.

Πόνος χωρίς τέλος

Ο πόνος αβάσταχτος και η τραγωδία που συγκλονίζει την Ελλάδα παίρνει διαστάσεις αρχαίου δράματος με τις πτυχές που αποκαλύπτονται για το θανατηφόρο δυστύχημα κατά τη διάρκεια άσκησης ρίψης χειροβομβίδας.

Η μαντινάδα του πατέρα συγκινεί.

«Πότε δεν θα το πίστευα, όμως κι αυτό το είδα, ένα κοπέλι έσβησε από μια χειροβομβίδα. Μια μάνα το μεγάλωσε για να υπηρετήσει την χώρα του σαν ήρωας, τα μάτια του να κλείσει… Ελλάδα πένθος φόρεσε γιατί ο Ραφαήλ σου στα χώματα σου έσβησε κι αυτό είναι τιμή σου. Ήρωας και αθάνατος κι αυτό ναι σε τιμή σου με μια σημαία ελληνική. Ντύνουνε το κορμί σου… Καλό ταξίδι παλικάρι. Καλο ταξίδι ΓΙΕ ΜΟΥ».

«Ήταν ένα χρυσό παιδί. Πήγε στον στρατό και μας τον έφεραν σε σακούλα. Έχουμε σκοπό σαν οικογένεια να το πάμε μέχρι τέλους. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Δεν θα το αφήσουμε, δεν ξέρω αν θα βγάλουμε άκρη αλλά τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε, δεν θα το αφήσουμε, θα προσπαθήσουμε για την ψυχή του», λέει η ξαδέλφη του.

Για τον 19χρόνο επαγγελματία οπλίτη που χάθηκε τόσο άδικα θρηνεί όλη η Κρήτη που συμπαραστέκεται στον πόνο της οικογένειας του. Η σορός του μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κρήτη.

Το αδιανόητο παιχνίδι της μοίρας

Το δραματικό όμως γεγονός ξύπνησε τραγικές μνήμες και από μία άλλη απώλεια, από μια άλλη τραγωδία λίγα χρόνια πριν. Ήταν ο ξάδελφος του 19χρονου επόπτη.

Η θεία του 19χρόνου ανασύρει στη μνήμη της, όχι μόνο στιγμιότυπα από την τόσο σύντομη ζωή του 19χρόνου ΕΠΟΠ αλλά και τη δική της τραγωδία. Την απώλεια του παιδιού της σε τροχαίο.

«Δεν έχασα ανιψιό, δεύτερο γιο έχασα… Παρέα με τον Μιχάλη μας καρδιά μου».

Οι αναρτήσεις της θείας του 19χρόνου επαγγελματία οπλίτη για τον γιο αλλά και τον ανιψιό της μοιάζουν να απευθύνονται στον ίδιο άνθρωπο. Η αγάπη ξεχειλίζει, όπως και ο πόνος.