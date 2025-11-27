Χειροπέδες πέρασαν σε τρεις άνδρες, ηλικίας από 18 έως 47 ετών, αστυνομικοί σε τοπική κοινότητα του Δήμου Καλαμάτας, ύστερα από διάρρηξη σε σπίτι γυναίκας στη Μεσσήνη, από όπου είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κοσμήματα και κινητό τηλέφωνο.
Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, η σύλληψη έγινε το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2025 από αστυνομικούς της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Μεσσηνίας. Όπως προέκυψε, λίγο νωρίτερα οι τρεις ημεδαποί είχαν μπει σε οικία αλλοδαπής στη Μεσσήνη και είχαν αφαιρέσει χρήματα, κοσμήματα και ένα κινητό τηλέφωνο.
Όπως αναφέρει το gargalianoi.gr, κατά τον αστυνομικό έλεγχο, που ακολούθησε, εντοπίστηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων, το οποίο αποδόθηκε στην παθούσα. Επιπλέον, οι αστυνομικοί βρήκαν στο όχημα διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια και ένα μαχαίρι. Τέλος, το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
